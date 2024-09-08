В Школе украиноведения в США начался новый учебный год

Первый звонок в украинской школе в США. Фото: facebook.com/oksana.markarova

В вашингтонской Школе украиноведения прозвучал первый звонок и начался новый учебный год. Получать знания об Украине в этом году будут 235 детей.

Об этом в субботу, 7 сентября, сообщила Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в США Оксана Макарова.

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Первый звонок в Школе украиноведения в США. Фото: facebook.com/oksana.markarova

"Наша вашингтонская Школа украиноведения особая. Это не просто субботняя школа, где дети овладевают знаниями об Украине. Наша школа — это большая семья нескольких поколений украинцев, активных и патриотических представителей нашей общины. В этом году 235 учеников будут еженедельно знать больше об Украине и также распространять больше информации по Украине! И это очень важно и для нашей активной общины, и для Украины, которая борется за свободу и независимость, защищаясь от коварных российских захватчиков", — отметила Макарова.

Первый звонок в Школе украиноведения в США. Фото: facebook.com/oksana.markarova

Директором учебного заведения стала Наталья Гавдида. Школа украиноведения предоставляет детям возможность выучить украинский язык, культуру и историю, несмотря на временное проживание за границей.

Вручение дипломов победителям языково-литературного конкурса. Фото: facebook.com/oksana.markarova

Во время праздника Первого звонка вручили дипломы победителям XIV Международного языково-литературного конкурса ученической и студенческой молодежи имени Тараса Шевченко, который проводился для украинских учеников и студентов, проживающих за пределами Украины.