У Школі українознавства у США розпочався новий навчальний рік

Перший дзвоник в українській школі у США. Фото: facebook.com/oksana.markarova

У вашингтонській Школі українознавства пролунав перший дзвоник і розпочався новий навчальний рік. Отримувати знання про Україну цьогоріч будуть 235 дітей.

Про це в суботу, 7 вересня, повідомила Надзвичайний і Повноважний Посол України в США Оксана Макарова.

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Перший дзвоник у Школі українознавства у США. Фото: facebook.com/oksana.markarova

"Наша вашингтонська Школа українознавства особлива. Це не просто суботня школа, де діти опановують знання про Україну. Наша школа — це велика родина декількох поколінь українців, активних та патріотичних представників нашої громади. Цього року 235 учнів будуть щотижня знати більше про Україну і також ширити більше інформації по Україну! І це надзвичайно важливо і для нашої активної громади, і для України, яка бореться за свободу і незалежність, обороняючись від підступних російських загарбників", — зазначила Макарова.

Перший дзвоник у Школі українознавства у США. Фото: facebook.com/oksana.markarova

Директоркою навчального закладу стала Наталя Гавдіда. Школа українознавства надає дітям можливість вивчити українську мову, культуру та історію, попри тимчасове проживання за кордоном.

Вручення дипломів переможцям мовно-літературного конкурсу. Фото: facebook.com/oksana.markarova

Під час свята Першого дзвоника вручили дипломи переможцям XIV Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, що проводився для українських учнів і студентів, які проживають за межами України.