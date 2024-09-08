У Школі українознавства у США розпочався новий навчальний рік

У США пролунав перший дзвоник в українській школі
У вашингтонській Школі українознавства пролунав перший дзвоник і розпочався новий навчальний рік. Отримувати знання про Україну цьогоріч будуть 235 дітей.
Про це в суботу, 7 вересня, повідомила Надзвичайний і Повноважний Посол України в США Оксана Макарова.
Що відомо про українську школу в США
"Наша вашингтонська Школа українознавства особлива. Це не просто суботня школа, де діти опановують знання про Україну. Наша школа — це велика родина декількох поколінь українців, активних та патріотичних представників нашої громади. Цього року 235 учнів будуть щотижня знати більше про Україну і також ширити більше інформації по Україну! І це надзвичайно важливо і для нашої активної громади, і для України, яка бореться за свободу і незалежність, обороняючись від підступних російських загарбників", — зазначила Макарова.
Директоркою навчального закладу стала Наталя Гавдіда. Школа українознавства надає дітям можливість вивчити українську мову, культуру та історію, попри тимчасове проживання за кордоном.
Під час свята Першого дзвоника вручили дипломи переможцям XIV Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, що проводився для українських учнів і студентів, які проживають за межами України.
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