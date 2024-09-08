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У США відбувся мітинг на підтримку України

8 вересня 2024 03:10
Чекарьова Марія - редактор
У США 7 вересня відбулася акція, спрямована на підтримку України
Мітинг у США на підтримку України. Фото: Новини.LIVE
Чекарьова Марія - редактор

У суботу, 7 вересня, у штаті Техас відбувся черговий мітинг підтримки України. У США такі акції проходять щотижня.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

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Мітинг на підтримку України у США 7 вересня
Акція на підтримку України в США. Фото: Новини.LIVE

Українці в Остіні штату Техас під час мітингу розгорнули державні прапори, а також плакати з написами Stand with Ukraine та Support Ukraine.

Мітинг на підтримку України у США 7 вересня
Акція на підтримку України в США. Фото: Новини.LIVE

Мета активістів — привернути увагу світу до подій в Україні. Зокрема, протестуючі вимагають надати право Києву завдавати ударів по російських територіях.

Серед людей, які долучилися до акції були навіть діти.

Які мітинги нещодавно відбулися в Україні та за кордоном

У суботу, 7 вересня, у Харкові відбувся пікет проти проведення "Харків Прайду", який проходитиме в період від 7 по 15 вересня. Організаторами цього прайду є представники ЛГБТ-спільноти.

А у Франції активісти влаштували 7 вересня демонстрації по всій країни через рішення Еммануеля Макрона, який обрав правоцентристського політика Мішеля Барньє прем’єр-міністром. Люди звинуватили президента в ігноруванні результатів липневих виборів, за якими перше місце посів представник альянсу "Нового народного фронту".

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