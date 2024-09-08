Протестувальники у Франції невдоволені призначенням Макрона на пост прем'єра правоцентристського політика

Маніфестація проти Еммануеля Макрона у Франції. Фото: Reuters

Тисячі людей вийшли на демонстрації по всій Франції в суботу проти рішення Еммануеля Макрона обрати правоцентристського політика Мішеля Барньє прем’єр-міністром. Ліві партії звинуватили президента в ігноруванні результатів виборів.

Про це 7 серпня повідомляє Reuters.

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Ліві звинуватили Макрона у запереченні демократії та крадіжці виборів після того, як Макрон відмовився обрати кандидата від альянсу "Нового народного фронту", який посів перше місце на липневих виборах.

За словами організаторів, близько 300 000 людей вийшли на мирну демонстрацію по всій Франції, у тому числі 160 000 у Парижі, хоча поліція в столиці заявила, що в місті протестували 26 000 людей.

Сам Барньє заявив, що хоче включити до свого майбутнього уряду консерваторів, членів табору Макрона та деяких лівих. Але він стикається з важким завданням спроби провести реформи та ухвалити бюджет на 2025 рік із загрозою вотуму недовіри, що нависає над ним на початку жовтня, коли він має окреслити свої політичні цілі перед парламентом, кажуть місцеві політологи.

Зараз Франція перебуває під тиском з боку Європейської комісії, виконавчого органу Європейського Союзу, і ринків облігацій щодо скорочення свого дефіциту.