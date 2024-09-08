Протестующие во Франции недовольны назначением Макрона на пост премьера правоцентристского политика

Манифестация против Эммануэля Макрона во Франции. Фото: Reuters

Тысячи людей вышли на демонстрации по всей Франции в субботу против решения Эммануэля Макрона избрать правоцентристского политика Мишеля Барнье премьер-министром. Левые партии обвинили президента в игнорировании результатов выборов.

Об этом 7 августа сообщает Reuters.

Читайте также:

Чем именно недовольны манифестанты

Левые обвинили Макрона в отрицании демократии и краже выборов после того, как Макрон отказался выбрать кандидата от альянса "Нового народного фронта", занявшего первое место на июльских выборах.

По словам организаторов, около 300 000 человек вышли на мирную демонстрацию по всей Франции, включая 160 000 в Париже, хотя полиция в столице заявила, что в городе протестовали 26 000 человек.

Сам Барнье заявил, что хочет включить в свое будущее правительство консерваторов, членов лагеря Макрона и некоторых левых. Но он сталкивается с трудной задачей попытки провести реформы и принять бюджет на 2025 год с угрозой вотума недоверия, нависающего над ним в начале октября, когда он должен определить свои политические цели перед парламентом, говорят местные политологи.

Сейчас Франция находится под давлением со стороны Европейской комиссии, исполнительного органа Европейского Союза и рынков облигаций по сокращению своего дефицита.