Португалия настаивает на подготовке Евросоюза к вступлению Украины

Пауло Рангел. Фото: portugal.gov.pt

Португалия хочет видеть Украину в составе ЕС. В кулуарах Форума Амбросетти – конференции, проходившей на берегу озера Комо на севере Италии, министр иностранных дел Португалии Пауло Рангел заявил, что его страна вовлечена в процесс расширения ЕС.

Об этом в субботу, 7 сентября, сообщило издание Bloomberg .

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Позиция Португалии касательно вступления Украины в ЕС

"Нам нужно готовиться принять Украину в ЕС, когда это будет возможно... Этот процесс потребует финансовой и институциональной реформы, о которой мы должны позаботиться немедленно", — подчеркнул Рангел.

Также он отметил, что вторжение Украины в Курскую область России изменило представление о балансе войны. По его мнению, нужны переговоры о прекращении конфликта: возглавить их должен Киев.

Что известно о пути Украины в ЕС

Украина преодолела этапы от подачи заявки на членство в ЕС до начала переговоров быстрее других стран — в течение чуть более двух лет. Для сравнения у Эстонии для этого понадобилось три года, Венгрии — четыре, а Литве и Латвии — пять.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что многие государства Европейского Союза поддержали украинскую операцию в Курской области. По его мнению, контрнаступательная операция Сил обороны Украины в Курской области "нанесла удар по путинскому нарративу о так называемой спецоперации".