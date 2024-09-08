Португалия настаивает на подготовке Евросоюза к вступлению Украины

Португалия выступает за присоединение Украины к ЕС, — Bloomberg
Португалия хочет видеть Украину в составе ЕС. В кулуарах Форума Амбросетти – конференции, проходившей на берегу озера Комо на севере Италии, министр иностранных дел Португалии Пауло Рангел заявил, что его страна вовлечена в процесс расширения ЕС.
Об этом в субботу, 7 сентября, сообщило издание Bloomberg .
Позиция Португалии касательно вступления Украины в ЕС
"Нам нужно готовиться принять Украину в ЕС, когда это будет возможно... Этот процесс потребует финансовой и институциональной реформы, о которой мы должны позаботиться немедленно", — подчеркнул Рангел.
Также он отметил, что вторжение Украины в Курскую область России изменило представление о балансе войны. По его мнению, нужны переговоры о прекращении конфликта: возглавить их должен Киев.
Что известно о пути Украины в ЕС
Украина преодолела этапы от подачи заявки на членство в ЕС до начала переговоров быстрее других стран — в течение чуть более двух лет. Для сравнения у Эстонии для этого понадобилось три года, Венгрии — четыре, а Литве и Латвии — пять.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что многие государства Европейского Союза поддержали украинскую операцию в Курской области. По его мнению, контрнаступательная операция Сил обороны Украины в Курской области "нанесла удар по путинскому нарративу о так называемой спецоперации".
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