Португалія наполягає на підготовці Євросоюзу до вступу України

Пауло Рангел. Фото: portugal.gov.pt

Португалія хоче бачити Україну у складі ЄС. У кулуарах Форуму Амбросетті — конференції, що проходила на березі озера Комо на півночі Італії, міністр закордонних справ Португалії Пауло Рангел заявив, що його країна залучена до процесу розширення ЄС.

Про це в суботу, 7 вересня, повідомило видання Bloomberg.

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"Нам потрібно готуватися прийняти Україну в ЄС, коли це буде можливо... Цей процес вимагатиме фінансової та інституційної реформи, про яку ми повинні подбати негайно", — наголосив Рангел.

Також він зазначив, що вторгнення України в Курську область Росії змінило уявлення про баланс війни. На його думку, потрібні переговори про припинення конфлікту: очолити їх має Києв.

Що відомо про шлях України до ЄС

України подолала етапи від подачі заявки на членство в ЄС до початку переговорів швидше ніж інші країни — трохи більше ніж за два роки. Для порівняння Естонії на це знадобилося три роки, Угорщині — чотири, а Литві та Латвії — п'ять.

Раніше голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що чимало держав Європейського Союзу підтримали українську операцію в Курській області. На його думку, контрнаступальна операція Сил оборони України в Курській області "завдала удару по путінському наративу про так звану спецоперацію".