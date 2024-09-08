В США 7 сентября прошла акция, направленная на поддержку Украины

Митинг в США в поддержку Украины. Фото: Новини.LIVE

В субботу, 7 сентября, в штате Техас прошел очередной митинг поддержки Украины. В США подобные акции проходят еженедельно.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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Акция в поддержку Украины в США. Фото: Новини.LIVE

Украинцы в Остине штата Техас на митинге развернули государственные флаги, а также плакаты с надписями Stand with Ukraine и Support Ukraine.

Акция в поддержку Украины в США. Фото: Новини.LIVE

Цель активистов — привлечь внимание мира к событиям в Украине. В частности, протестующие требуют предоставить право Киеву наносить удары по российским территориям.

Среди приобщившихся к акции были даже дети.

Какие митинги недавно прошли в Украине и за рубежом

В субботу, 7 сентября, в Харькове прошел пикет против проведения "Харьков Прайда", который будет проходить в период с 7 по 15 сентября. Организаторами этого прайда являются представители ЛГБТ-сообщества.

А во Франции активисты устроили 7 сентября демонстрации по всей стране из-за решения Эммануэля Макрона, который избрав правоцентристского политика Мишеля Барнье премьер-министром. Люди обвинили президента в игнорировании результатов июльских выборов, по которым первое место занял представитель альянса "Нового народного фронта".