Великобритания и Соединенные Штаты планируют продлить сотрудничество в сфере ядерного оружия

Военный около ядерной боеголовки. Фото: ASP

Великобритания и Соединенные Штаты намерены продлить на неопределенный срок действие договора, регулирующего обмен технологиями между их ядерными программами. Это обусловлено тем, что обе страны начинают дорогостоящую модернизацию своих сил сдерживания для противодействия угрозе распространения оружия со стороны противников.

Об этом пишет Financial Times во вторник, 3 сентября.

Читайте также:

Великобритания и США возобновляют соглашение

Это решение, официально рекомендованное правительствами Великобритании и США, подлежит законодательной ратификации обеими сторонами. Оно отменяет предыдущий десятилетний лимит Соглашения о взаимной обороне и отвечает предупреждениям ООН о том, что война России в Украине спровоцировала глобальную гонку ядерных вооружений.

Сообщается, что корабли, построенные Великобританией и Австралией и развернутые австралийским флотом, будут вооружены новейшими американскими технологиями, но не будут нести ядерное оружие.

"Закрепление соглашений о совместном использовании ядерного оружия на постоянной основе является достаточно существенным изменением в их отношениях. Это обеспечивает постоянную основу для модернизации британских сил ядерного сдерживания", — отметил директор британского аналитического центра Nuclear Information Service Дэвид Каллен.

Ядерный договор между США и Великобританией

Впервые подписанный в 1958 году и периодически возобновляемый договор является центральным столбом "особых отношений" между Великобританией и США. Он является уникальным соглашением среди государств, обладающих ядерным оружием.

Пакт последний раз продлевали в 2014 году на 10-летний срок, который истекает в декабре. Он позволяет обмениваться ядерными технологиями и информацией. Впрочем, об аналогичном обмене ядерным оружием или контроле над ним в договоре речь не идет.

По словам официальных лиц, соглашение помогает обеспечить безопасность ядерного оружия и ядерных двигателей двух стран.

Если в течение 21-го рабочего дня ни Палата общин, ни Палата лордов не проголосуют против, договор с поправками будет утвержден автоматически.