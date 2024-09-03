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Американские исследователи могли найти место запуска новой российской ракеты "Буревестник"

3 сентября 2024 09:18
Анжелика Талабан - Выпускающий редактор
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор
Исследователи нашли место запуска российской ракеты Буревестник
Запуск ракеты "Буревестник". Фото: росСМИ
Анжелика Талабан - Выпускающий редактор
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор

Американские исследователи заявили, что нашли возможное место, где Россия размещает свои ракеты 9М370 "Буревестник" с ядерным двигателем. Эту ракету российский президент Владимир Путин "окрестил" раньше, как непобедимое оружие против США и НАТО.

Об этом сообщает во вторник, 3 сентября, Reuters.

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Спутниковые снимки запуска "Буревестника"

Коммерческая спутниковая компания Planet Labs сделала снимок 26 июля. Двое американских исследователей заявили, что на него попал строительный проект, граничащий с хранилищем ядерных боеголовок с названием Вологда-20 и Чебсара, где, вероятно, была расположена новая ракета "Буревестник" с ядерным двигателем.

Российский ядерный полигон
Спутниковый снимок предполагаемого места запуска. Фото: Planet Labs PBC/REUTERS

Аналитик исследовательской и аналитической организации CNA Декер Эвелет заявил, что по его оценке, на спутниковом снимке видны девять горизонтальных стартовых площадок, которые в процессе строительства. По его словам, они расположены группками по три площадки и имеют защиту от нападения или внезапного взрыва.

Элевет добавил, что защитные бермы соединены дорогами, вероятно, со зданиями, которые будут обслуживать ракеты и их компоненты. Также дороги ведут в пять бункеров, где хранят ядерные боеголовки.

"Это место предназначено для большой стационарной ракетной системы, и единственной большой стационарной ракетной системой, которую они (в России. — Ред.) сейчас разрабатывают, является "Буревестник", — сказал Эвелет.

В Reuters добавили, что Минобороны России и посольство в Вашингтоне не предоставили комментариев по поводу просьбы прокомментировать оценку аналитика, а также об угрозах от "Буревестника". Такую же позицию удержал представитель Кремля Дмитрий Песков, а также Государственный департамент США, ЦРУ, Офис директора национальной разведки и Национальный центр воздушно-космической разведки ВВС США.

Россия наращивает ядерную мощь

Второй исследователь из Института международных исследований Миддлбери, Джеффри Льюис, добавил, что спутниковые снимки сигнализируют о том, что Россия твердо намерена завершить тестирование и разработку новой ракеты. Впрочем, некоторые американские ученые отметили интересный факт, который может противоречить тому, что видно на снимках.

В частности, Ханс Кристенсен из Федерации американских ученых, также изучавший снимки Вологодской области по просьбе Эвелета, сказал, что на них вероятно видны стартовые площадки и другие элементы, которые могут быть связаны с "Буревестником".

Но он сказал, что не может дать окончательную оценку, поскольку Москва обычно не размещает ракетные установки рядом с хранилищами ядерных боеголовок. В России обычно ядерные боеголовки размещают вдали от мест запуска. Исключением могут быть только развернутые, как межконтинентальные баллистические ракеты.

Если "Буревестник" действительно расположен в Вологде, это позволит российским войскам накапливать ракеты в бункерах и быстро запускать их по целям. Примечательно, что заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябко ранее заявлял, что Кремль внесет изменения в свои руководящие принципы применения ядерного оружия.

"Буревестник" может натворить ядерное бедствие в России

Несмотря на тревожные прогнозы и оценки экспертов, представители правозащитной группы Инициативы ядерной угрозы утверждали, что "Буревестник" имеет неудовлетворительную историю испытаний.

Из известных 13 испытаний только два имели частичный успех с 2016 года. Известно об инциденте с взрывом в 2019 году, когда погибли пять работников. Также эксперты встревожены принципом работы ядерного двигателя, угрожающим выбросом радиации вдоль траектории полета и загрязнением территорий на пути ракеты.

"Skyfall (так в НАТО называют "Буревестник". - Ред.) - это уникальная глупая система оружия, летающий Чернобыль , представляющий большую угрозу для России, чем для других стран", — согласился бывший высокопоставленный чиновник Государственного департамента по Ассоциации контроля над вооружениями Томас Кантримен.

"Буревестник" непобедим?

Эксперты все же относятся к заявлениям Путина о непобедимой ракете с недоверием. Они считают, что эта ракета может иметь дальность до 23 тысяч километров , что по сравнению с ядерной ракетой "Сармат", летящей 17 700 километров, делает ее уязвимой.

"Чем дольше он летит, тем уязвимее он становится, потому что есть больше времени, чтобы его отследить. Я не понимаю здесь мотив Путина", — сказал один из экспертов.

Эксперты склоняются к мнению, что Путин знает о недостатках ракеты, но все равно использует "Буревестник" как разменную монету в политике.

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09:40 В Одессе раздался взрыв

09:40 Нарушение прав граждан в ТЦК — насколько возросло количество жалоб

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