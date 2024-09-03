Дослідники знайшли місце запуску російської ракети Буревестник

Запуск ракети "Буревестник". Фото: росЗМІ

Американські дослідники заявили, що знайшли ймовірне місце, де Росія розміщує свої ракети 9М370 "Буревестник" з ядерним двигуном. Цю ракету російський президент Володимир Путін "охрестив" раніше, як неперможну зброю проти США та НАТО.

Про це повідомляє у вівторок, 3 вересня, Reuters.

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Супутникові знімки запуску "Буревестника"

Комерційна супутникова компанія Planet Labs зробила знімок 26 липня. Двоє американських дослідників заявили, що на нього потрапив будівельний проєкт, який межує зі сховищем ядерних боєголовок з назвою Вологда-20 та Чебсара, де ймовірно була розташована нова ракета "Буревестник" з ядерним двигуном.

Супутниковий знімок ймовірного місця запуску. Фото: Planet Labs PBC/REUTERS

Аналітик дослідницької та аналітичної організації CNA Декер Евелет заявив, що за його оцінкою, на супутниковому знімку видно дев’ять горизонтальних стартових майданчиків, які в процесі будівництва. За його словами, вони розташовані групками по три майданчики та мають захист бермами від нападу чи раптового вибуху.

Елевет додав, що захисні берми з'єднані дорогами ймовірно з будівлями,які обслуговуватимуть ракети та їх компоненти. Також дороги ведуть до п'яти бункерів, де зберігають ядерні боєголовки.

"Це місце призначене для великої стаціонарної ракетної системи, і єдиною великою стаціонарною ракетною системою, яку вони (в Росії. — Ред.) зараз розробляють, є "Буревісник", — сказав Евелет.

У Reuters додали, що Міноборони Росії та посольство у Вашингтоні не надали коментарів щодо прохання прокоментувати оцінку аналітика, а також про загрози від "Буревісника". Таку ж позицію утримав речник Кремля Дмитро Пєсков, а також Державний департамент США, ЦРУ, Офіс директора національної розвідки та Національний центр повітряно-космічної розвідки ВПС США.

Росія нарощує ядерну міць

Другий дослідник з Інституту міжнародних досліджень Міддлбері, Джеффрі Льюїс, додав, що супутникові знімки сигналізують про те, що Росія має тверді наміри завершити тестування та розробки нової ракети. Втім, деякі американські вчені вказали на цікавий факт, який може суперечити тому, що видно на знімках.

Зокрема, Ханс Крістенсен з Федерації американських вчених, який також вивчав знімки Вологодської області на прохання Евелета, сказав, що на них ймовірно видно стартові майданчики та інші елементи, що можуть бути пов'язані з "Буревестником".

Але він сказав, що не може дати остаточну оцінку, оскільки Москва зазвичай не розміщує ракетні установки поруч із сховищами ядерних боєголовок. В Росії зазвичай ядерні боєголовки розміщують далеко від місць запуску. Винятком можуть бути лише ті, що розгорнуті, як міжконтинентальні балістичні ракети.

Якщо "Буревестник" справді розміщений у Вологді, то це дозволить російським військам накопичувати ракети у бункерах та швидко запускати їх по цілях. Цікаво, що заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябко раніше заявляв, що Кремль внесе зміни у свої керівні принципи застосування ядерної зброї.

"Буревестник" може накоїти ядерного лиха в Росії

Попри тривожні прогнози та оцінки експертів, представники правозахисної групи Ініціативи ядерної загрози стверджували, що "Буревестник" має незадовільну історію випробовувань.

З відомих 13 випробувань лише два мали частковий успіх з 2016 року. Відомо про інцидент з вибухом у 2019 році, коли загинуло п'ятеро працівників. Також експерти стривожені принципом роботи ядерного двигуна, який загрожує викидом радіації вздовж траєкторії польоту та забрудненням територій на шляху ракети.

"Skyfall (так у НАТО називають "Буревестник". — Ред.) — це унікальна дурна система зброї, літаючий Чорнобиль, який становить більшу загрозу для Росії, ніж для інших країн", — погодився колишній високопосадовець Державного департаменту з Асоціації контролю над озброєннями Томас Кантрімен.

"Буревестник" непереможний?

Експерти все ж ставляться до заяв Путіна про непереможну ракету з недовірою. Вони вважають, що ця ракета може мати дальність до 23 тисяч кілометрів, що у порівнянні з ядерною ракетою "Сармат", яка летить 17 700 кілометрів, робить її вразливою.

"Чим довше він летить, тим вразливішим він стає, тому що є більше часу, щоб його відстежити. Я не розумію тут мотив Путіна", — сказав один з експертів.

Експерти схиляються до думки, що Путін знає про недоліки ракети, але все одно використовує "Буревестник", як розмінну монету у політиці.