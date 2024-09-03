Британія і Сполучені Штати планують подовжити співпрацю у сфері ядерної зброї

Військовий біля ядерної боєголовки. Фото: ASP

Велика Британія і Сполучені Штати мають намір продовжити на невизначений термін дію договору, який регулює обмін технологіями між їхніми ядерними програмами. Це зумовлено тим, що обидві країни розпочинають дороговартісну модернізацію своїх сил стримування для протидії загрозі розповсюдження зброї з боку супротивників.

Про це пише Financial Times у вівторок, 3 вересня.

Читайте також:

Британія і США поновлюють угоду

Це рішення, офіційно рекомендоване урядами Великої Британії та США, підлягає законодавчій ратифікації обома сторонами. Воно скасовує попередній десятирічний ліміт Угоди про взаємну оборону і відповідає попередженням ООН про те, що війна Росії в Україні спровокувала глобальну гонку ядерних озброєнь.

Повідомляється, що кораблі, побудовані Великою Британією та Австралією і розгорнуті австралійським флотом, матимуть на озброєнні новітні американські технології, але не нестимуть ядерної зброї.

"Закріплення угод про спільне використання ядерної зброї на постійній основі є досить суттєвою зміною в їхніх відносинах. Це забезпечує постійну основу для модернізації британських сил ядерного стримування", — зазначив директор британського аналітичного центру Nuclear Information Service Девід Каллен.

Ядерний договір між США і Великою Британією

Вперше підписаний у 1958 році й відтоді періодично поновлюваний договір є центральним стовпом "особливих відносин" між Великою Британією та США. Він є унікальною угодою серед держав, що володіють ядерною зброєю.

Пакт востаннє продовжували у 2014 році на 10-річний термін, який закінчується у грудні. Він дає можливість обмінюватися ядерними технологіями та інформацією. Втім, про аналогічний обмін ядерною зброєю чи контроль над нею у договорі не йдеться.

За словами офіційних осіб, угода допомагає гарантувати безпеку ядерної зброї та ядерних двигунів двох країн.

Якщо протягом 21 робочого дня ні Палата громад, ні Палата лордів не проголосують проти, договір з поправками буде затверджено автоматично.