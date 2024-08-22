У Китаї обурилися новим ядерним стратегічним планом США

Речниця Міністерства закордонних справ Мао Нін Китаю. Фото: The Times

У Пекіні звинуватили США в просуванні "наративу про ядерну загрозу з боку Китаю". Мовляв, Джо Байден наказав Пентагону готуватися до скоординованого ядерного протистояння з Росією, Північною Кореєю та Китаєм.

Про це повідомило видання The Times.

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Зміна ядерної стратегії США

За даними The Times, президент США Джо Байден затвердив секретний ядерний стратегічний план, який переорієнтувати стратегію Америки та сфокусуватися на швидкому розширенні ядерного арсеналу Китаю. Ці зміни викликали жорстку реакцію Пекіна.

"США поширюють наратив про ядерну загрозу з боку Китаю, знаходячи приводи для отримання стратегічної переваги та останніми роками роздули так звану теорію ядерної загрози Китаю", — заявила представниця МСЗ КНР Мао Нін.

Зміна підходу США — результат нещодавнього збільшення кількості ядерних боєголовок Китаю. За даними міжнародних контрольних органів, Китай вже має близько 500 боєголовок, тоді як рік тому їх було всього 400. Очікується, що до 2030 року ця цифра подвоїться.

Заяви Китаю

Як пише The Times, інші ядерні держави, включно з Росією і США, мають набагато більше, але останніми роками скоротили свої запаси, оскільки застарілі боєголовки списуються швидше, ніж створюються нові. Зміна стратегії Вашингтона відображає побоювання, що ворожі США держави можуть координувати свою ядерну діяльність.

Тим часом Китай заявив, що його ядерна модернізація не спрямована проти будь-якої третьої сторони — на відміну від інших ядерних держав він дотримується політики "незастосування першим".

"Саме США є головним джерелом ядерної загрози та стратегічних ризиків у світі", — зазначила Мао Нін.