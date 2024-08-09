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США схвильовані темпами Китаю у будівництві військових кораблів — перевершує у понад 600 разів

9 серпня 2024 09:40
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Китай значно випереджає США у будівництві військових кораблів — це не покоїть Вашингтон
Китайський авіаносець "Ляонін". Фото: AFP
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Китай значно випереджає Сполучені Штати Америки (США) у будівництві військових кораблів. Це починає хвилювати американських стратегів.

Про це пише Reuters у п'ятницю, 9 серпня.

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ЗМІ повідомляють, що військово-морська розвідка США нещодавно опублікувала слайд, в якому йдеться про те, що загальна потужність кораблебудування Китаю наразі більш ніж у 632 рази перевищує американську.

Водночас офіційні особи США попереджають, що Пекін може залучити ще десятки верфей.

За останні 10 років Китай більш ніж удвічі збільшив свій флот есмінців з керованими ракетами — до 42.

Також Пекін спустив на воду 23 нових есмінці порівняно з лише 11, побудованими США за такий же період часу.

З 2017 року Китай побудував вісім ракетних крейсерів, тоді як США не збудували жодного.

"Цей військово-морський виробничий потенціал підтримується ще більшим сектором цивільного суднобудування", — йдеться у матеріалі.

Зазначається, що у 1999 році на китайські суднобудівні верфі припадало лише п'ять відсотків світового тоннажу торгових суден щороку.

Зараз ця частка становить понад 50%, причому минулого року китайські верфі залучили майже 60% нових замовлень на торгові судна.

Це значно контрастує з темпами будівництва у США, які щороку виробляють лише 15-25 нових торговельних суден, що становить менш як п'ять відсотків від загальної кількості у світі.

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