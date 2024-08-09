Китай значительно опережает США в строительстве военных кораблей - это беспокоит Вашингтон.

Китайский авианосец "Ляонин". Фото: AFP

Китай значительно опережает Соединенные Штаты Америки (США) в строительстве военных кораблей. Это начинает тревожить американских стратегов.

Об этом пишет Reuters в пятницу, 9 августа.

Читайте также:

Китай быстрыми темпами строит военные корабли

СМИ сообщают, что военно-морская разведка США недавно опубликовала слайд, в котором говорится, что общая мощность кораблестроения Китая в настоящее время более чем в 632 раза превышает американскую.

В то же время официальные лица США предупреждают, что Пекин может привлечь еще десятки верфей.

За последние 10 лет Китай более чем вдвое увеличил свой флот эсминцев с управляемыми ракетами – до 42.

Также Пекин спустил на воду 23 новых эсминца, США за это время построили только 11.

С 2017 года Китай построил восемь ракетных крейсеров, в то время как США не построили ни одного.

"Этот военно-морской производственный потенциал поддерживается еще большим сектором гражданского судостроения", — говорится в материале.

Отмечается, что в 1999 году на китайские судостроительные верфи приходилось всего пять процентов мирового тоннажа торговых судов каждый год.

Сейчас эта доля составляет более 50%, причем в прошлом году китайские верфи привлекли почти 60% новых заказов на торговые суда.

Это значительно контрастирует с темпами строительства в США, которые ежегодно производят только 15-25 новых торговых судов, что составляет менее пяти процентов от общего числа в мире.