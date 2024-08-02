Ядерна зброя Китаю — Пекін збільшує кількість ракет попри угоду з ООН

Китайські ядерні ракети "Дуньфен" на параді в Пекіні. Ілюстративне фото: телеканал CCTV+

У Китаї розпочали дипломатично тиснути на позиції США в питанні ядерного стримування, стрімко збільшуючи обсяги власного озброєння. Водночас такі вчинки з боку офіційного Пекіна суперечать домовленостям з ООН.

Про це інформує Financial Times у п'ятницю, 2 серпня.

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Видання пише, що у Пекіні закликали у Женеві решту членів виконати це зобов'язання, засудив американські заходи поділитися частиною свого ядерного арсеналу для захисту своїх союзників.

Китай стверджує що ядерна політика "не застосовувати першими" стає важливим міжнародним консенсусом і пріоритетом. Проте у Вашингтоні вважають, що Піднебесна прагне приглушити критику Заходу з приводу нарощування китайських ядерних озброєнь.

Пекін представив у Женеві проєкт договору або декларації про "незастосування першими" членами Радбезу ООН комітету, назвав захист, який США надають своїм союзникам у НАТО та Азії, "серйозним порушенням" чинного Договору з нерозповсюдження ядерної зброї та зажадав скасування, одночасно розширюючи свій арсенал ядерних боєголовок.

В Міністерстві оборони США вважають, що за шість років Китай збільшить свій арсенал до понад 1 000 ядерних боєголовок, що вдвічі більше за нинішню кількість і вчетверо більше, ніж передбачалося шість років тому, оскільки заброньовані за НВАК верфи активно модернізують та проєктують нові стратегічні підводні човни. Підозри також посилюються і через відсутність прозорості, оскільки Пекін відмовляється брати участь у механізмах контролю над озброєннями.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час візиту до Китаю та перемовин з зі своїм колегою Ван Ї зазначив, що Україна відкрита до переговорів з Росією.

Водночас незадовго до візиту глави МЗС України, держсекретар компартії КНР Сі Цзіньпінь заявив, що Пекін буде пропонувати шляхи припинення війни під власним посередництвом.