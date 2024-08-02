Ядерное оружие Китая — Пекин увеличивает количество ракет, несмотря на соглашение с ООН

Китайские ядерные ракеты "Дуньфэн" на параде в Пекине. Иллюстративное фото: телеканал CCTV+

В Китае начали дипломатически давить на позиции США по вопросам ядерного сдерживания, стремительно увеличивая объемы собственного вооружения. В то же время, такие поступки со стороны официального Пекина противоречат договоренностям с ООН.

Об этом сообщает Financial Times в пятницу, 2 августа.

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Издание пишет, что в Пекине призвали в Женеве остальных членов выполнить это обязательство, осудив американские меры поделиться частью своего ядерного арсенала для защиты своих союзников.

Китай утверждает, что ядерная политика "не применять первыми" становится важным международным консенсусом и приоритетом. Однако в Вашингтоне считают, что Поднебесная стремится подавить критику Запада по поводу наращивания китайских ядерных вооружений.

Пекин представил в Женеве проект договора или декларации о "неприменении первыми" членами Совбеза ООН комитета, назвал защиту, которую США предоставляют своим союзникам в НАТО и Азии, "серьезным нарушением" действующего Договора по нераспространению ядерного оружия и потребовал отмены, одновременно расширяя свой боеголовок.

В Министерстве обороны США считают, что за шесть лет Китай увеличит свой арсенал до более чем 1000 ядерных боеголовок, что вдвое больше нынешнего количества и в четыре раза больше, чем предполагалось шесть лет назад, поскольку забронированные за НОАК верфи активно модернизируют и проектируют новые стратегические подлодки. Подозрения также усугубляются и из-за отсутствия прозрачности, поскольку Пекин отказывается участвовать в механизмах контроля за вооружениями.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время визита в Китай, и переговоров со своим коллегой, Ван И, отметил, что Украина открыта для переговоров с Россией.

В то же время незадолго до визита главы МИД Украины госсекретарь компартии КНР Си Цзиньпинь заявил, что Пекин будет предлагать пути прекращения войны под собственным посредничеством.