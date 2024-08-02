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Китай тайно увеличивает количество ядерного оружия, несмотря на договоренность с ООН, — FT

2 августа 2024 10:34
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор
Ядерное оружие Китая — Пекин увеличивает количество ракет, несмотря на соглашение с ООН
Китайские ядерные ракеты "Дуньфэн" на параде в Пекине. Иллюстративное фото: телеканал CCTV+
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор

В Китае начали дипломатически давить на позиции США по вопросам ядерного сдерживания, стремительно увеличивая объемы собственного вооружения. В то же время, такие поступки со стороны официального Пекина противоречат договоренностям с ООН.

Об этом сообщает Financial Times в пятницу, 2 августа.

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Издание пишет, что в Пекине призвали в Женеве остальных членов выполнить это обязательство, осудив американские меры поделиться частью своего ядерного арсенала для защиты своих союзников.

Китай утверждает, что ядерная политика "не применять первыми" становится важным международным консенсусом и приоритетом. Однако в Вашингтоне считают, что Поднебесная стремится подавить критику Запада по поводу наращивания китайских ядерных вооружений.

Пекин представил в Женеве проект договора или декларации о "неприменении первыми" членами Совбеза ООН комитета, назвал защиту, которую США предоставляют своим союзникам в НАТО и Азии, "серьезным нарушением" действующего Договора по нераспространению ядерного оружия и потребовал отмены, одновременно расширяя свой боеголовок.

В Министерстве обороны США считают, что за шесть лет Китай увеличит свой арсенал до более чем 1000 ядерных боеголовок, что вдвое больше нынешнего количества и в четыре раза больше, чем предполагалось шесть лет назад, поскольку забронированные за НОАК верфи активно модернизируют и проектируют новые стратегические подлодки. Подозрения также усугубляются и из-за отсутствия прозрачности, поскольку Пекин отказывается участвовать в механизмах контроля за вооружениями.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время визита в Китай, и переговоров со своим коллегой, Ван И, отметил, что Украина открыта для переговоров с Россией.

В то же время незадолго до визита главы МИД Украины госсекретарь компартии КНР Си Цзиньпинь заявил, что Пекин будет предлагать пути прекращения войны под собственным посредничеством.

США Китай ООН ядерное оружие договор ядерная опасность

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