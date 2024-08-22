В Китае возмутились новым ядерным стратегическим планом США

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Мао Нин. Фото: The Times

В Пекине обвинили США в продвижении "нарратива о ядерной угрозе со стороны Китая". Говорят, что Джо Байден приказал Пентагону готовиться к скоординированному ядерному противостоянию с Россией, Северной Кореей и Китаем.

Об этом сообщило издание The Times.

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Изменение ядерной стратегии США

По данным The Times, президент США Джо Байден утвердил секретный ядерный стратегический план, который переориентировать стратегию Америки и сфокусироваться на быстром расширении ядерного арсенала Китая. Эти изменения вызвали жесткую реакцию Пекина.

"США распространяют нарратив о ядерной угрозе со стороны Китая, находя поводы для получения стратегического преимущества и в последние годы раздули так называемую теорию ядерной угрозы Китая", — заявила представительница МСЗ КНР Мао Нин.

Изменение подхода США — результат недавнего увеличения количества ядерных боеголовок Китая. По данным международных контрольных органов, Китай уже имеет около 500 боеголовок, тогда как год назад их было всего 400. Ожидается, что к 2030 году эта цифра удвоится.

Заявления Китая

Как пишет The Times, другие ядерные державы, включая Россию и США, имеют гораздо больше, но в последние годы сократили свои запасы, поскольку устаревшие боеголовки списываются быстрее, чем создаются новые. Изменение стратегии Вашингтона отражает опасения, что враждебные США государства могут координировать свою ядерную деятельность.

Между тем Китай заявил, что его ядерная модернизация не направлена против какой-либо третьей стороны — в отличие от других ядерных держав он придерживается политики "неприменения первым".

"Именно США являются главным источником ядерной угрозы и стратегических рисков в мире", — отметила Мао Нин.