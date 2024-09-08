Ризик застосування ядерної зброї РФ по Україні був справжнім — ЦРУ

Тактична ядерна зброя РФ. Фото: Reuters

На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну існував реальний ризик застосування ядерної зброї. Це сталося після успішного контрнаступу ЗСУ восени 2022 року.

Про це повідомив голова ЦРУ Вільям Бернс на фестивалі FT у Лондоні, пише The Telegraph.

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Глава ЦРУ заявив, що на початку повномасштабного вторгнення існував реальний ризик застосування Росією тактичної ядерної зброї. За його словами, раптовий прорив ЗСУ на північному сході України викликав побоювання, що російський лідер Володимир Путін вживе крайніх заходів.

"Був момент восени 2022 року, коли я вважаю, що існував справжній ризик потенційного використання тактичної ядерної зброї", — зазначив Бернс.

У жовтні 2022 року виникли побоювання щодо можливої атаки РФ після того, як російський міністр оборони Сергій Шойгу заявив, що Україна збирається використовувати радіоактивну "брудну бомбу".

Російські ЗМІ тоді стверджували, що Київ збирає ядерні матеріали для використання на полі бою у "брудній бомбі" або "ядерній зброї малої потужності".

Бернс заявив, що президент США Джо Байден відправив його поговорити з російським колегою Сергієм Наришкіним наприкінці 2022 року, щоб чітко роз'яснити, якими будуть наслідки такого роду ескалації.

Згодом у листопаді 2022 року Бернс все ж вирушив до Туреччини, аби зустрітися із Наришкіним.

"Він передає повідомлення про наслідки застосування ядерної зброї Росією та ризики ескалації для стратегічної стабільності", — повідомлялося тоді у заяві Білого дому.