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Республіканці закликали Байдена зняти обмеження на удари Україною зброєю США вглиб РФ, — CNN

11 вересня 2024 07:45
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Республіканці вимагають від Байдена зняти заборону на удари України по Росії
Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS, Nathan Howard
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Група ключових республіканців Палати представників США звернулася до президента Джо Байдена з проханням зняти обмеження щодо використання Україною систем озброєння великої дальності, які надала Америка. Вони закликають, щоб Києву дозволили бити по цілях вглиб території Росії.

Про це у вівторок, 10 вересня, повідомляє CNN.

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Коли було надіслано листа

Видання пише, що лист, датований 9 вересня, перегукується з неодноразовими закликами українського уряду та президента України Володимира Зеленського. Його відправили перед візитом держсекретаря США Ентоні Блінкена, який буде у Києві сьогодні, 11 вересня. Також його відправлено в той час, коли адміністрація Байдена продовжує оцінювати запит Києва на завдання  ударів по території Росії.

Мета візиту Блінкена та Леммі до Києва

Американські чиновники очікують, що Блінкен, який вирушає до України разом із міністром закордонних справ Великобританії Девідом Леммі, під час поїздки до Києва збере інформацію про те, як удари на далекі відстані вплинуть на загальну військову стратегію України. Ба більше, Велика Британія також розглядає можливість дозволити Україні завдавати глибших ударів по території Росії з використанням британських крилатих ракет великої дальності Storm Shadow.

Крім того, Блінкен заявив, що очікує на обговорення цієї теми на зустрічі президента США Джо Байдена і прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера, яка відбудеться в п'ятницю, 13 вересня, у Вашингтоні.

"Ми уважно слухатимемо наших українських партнерів. Ми обидва звітуватимемо перед прем'єр-міністром, перед президентом Байденом найближчими днями. І я повністю очікую, що це те, чим вони займуться, коли зустрінуться в п'ятницю", — заявив головний дипломат США у вівторок, 10 вересня, у Лондоні.

Реакція Байдена на питання журналістів

Пізніше, цього ж дня, була реакція і від самого Байдена з приводу теми обмежень. На питання, чи знімуть США обмеження, він сказав:

"Ми зараз працюємо над цим", — заявив президент Америки.

При цьому двоє офіційних осіб США повідомили CNN, що адміністрація Байдена не очікує жодних змін у політиці щодо зняття обмежень. Один із них заявив, що наразі немає відкритості для їх зняття. Інший підтримав його, заявивши, що, попри те, що американські та українські чиновники регулярно обговорюють це питання, адміністрація не очікує змін у політиці щодо ATACMS.

Україна використала більшість ракет ATACMS, які їй передали

Тим часом CNN пише, що, за твердженнями законодавців-республіканців, заборони обмежили можливості України перемогти у війні з Росією і надали силам Кремля притулок, з якого вони можуть безкарно атакувати нашу країну.

"Адміністрації давно час змінити курс і зняти обмеження на використання Україною зброї, наданої США, проти законних військових цілей у Росії", — написали законодавці в листі, надісланому Байдену.

За словами одного з американських чиновників, США передали Україні "кілька сотень" ATACMS і країна "використала більшість із них".

Що сказано у листі республіканців Байдену

CNN підкреслило, що, як і у випадку з попередніми кроками, які США зробили для підтримки України на полі бою, в адміністрації існують побоювання, що дозвіл нашій країні завдати ще більшого удару по території Росії може призвести до ескалації конфлікту і спонукати РФ ще більше звинуватити Америку в участі у війні.

Однак законодавці-республіканці стверджують, що побоювання адміністрації з приводу ескалації конфлікту послідовно спростовуються від першого дня війни.

"Ні використання Україною зброї, наданої США, в Росії, ні її військове вторгнення до Курської області РФ... не викликали ескалаційної реакції Росії", — написали вони.

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Джо Байден зброя Республіканська партія війна в Україні Росія

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