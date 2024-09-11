Дебаты Трампа и Харрис — кто из кандидатов понравился американцам больше

Кандидат в президенты США Камала Харрис. Фото: REUTERS/Marco Bello

Этой ночью в США состоялись дебаты двух кандидатов в президенты — Дональда Трампа и Камалы Харрис. Большинство зарегистрированных избирателей (63%), наблюдавших за разговором политиков, считают, что вице-президент показала лучший результат.

Об этом сообщает CNN, который провел соответствующий опрос.

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Согласно опросу CNN, 63% респондентов считаются, что на прениях лучше себя проявила Камала Харрис. 37% американцев считают, что победу одержал Трамп.

В то же время отмечается, что до дебатов те же избиратели разделились поровну относительно того, какой кандидат больше подходит на пост президента США: 50% — в пользу Трампа, и 50% — в пользу Харрис.

"Наблюдатели за дебатами в опросе показали на 6 пунктов больше вероятности сторонников Республиканской партии, чем сторонников Демократической партии, то есть аудитория примерно на 4 процентных пункта больше привержена Республиканской партии, чем все зарегистрированные избиратели в стране", — говорится в материале.

Основное из дебатов Трампа и Харрис

В ночь на среду, 11 сентября, в США, в штате Филадельфия, состоялись первые дебаты между Трампом и Харрис. Дискуссия длилась 90 минут и началась с обсуждения экономических вопросов. Харрис обвинила Трампа в том, что он оставил после себя "ужасающие здравоохранение и экономику". На это Трамп ответил ей, что оставил после себя лучшую экономику, несмотря на то, что тогда бурлила пандемия, а также заявил, что она скопировала экономический план Байдена, потому что собственного плана у нее не было.

Также во время разговора кандидаты в президенты обсудили Украину. Трампу задали вопрос, хочет ли он победы Киева, но он уклонился от ответа и сказал, что хочет, чтобы "просто закончилась война".

В то же время Камала Харрис раскритиковала своего оппонента на выборах из-за его попыток наладить дружеские отношения с российским диктатором Владимиром Путиным. По мнению демократки, он мог бы сдать Украину России в течение 24 часов.