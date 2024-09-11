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Трамп і Гарріс провели дебати — американці висловились, який кандидат сподобався більше

11 вересня 2024 08:26
Катерина Османська - Редактор
Дебати Трампа і Гарріс — хто з кандидатів сподобався американцям більше
Кандидатка в президенти США Камала Гарріс. Фото: REUTERS/Marco Bello
Катерина Османська - Редактор

Цієї ночі у США відбулися дебати двох кандидатів у президенти — Дональда Трампа та Камали Гарріс. Більшість зареєстрованих виборців (63%), які спостерігали за розмовою політиків, вважають, що віцепрезидентка показала кращий результат.

Про це повідомляє CNN, яке провело відповідне опитування. 

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Згідно з опитуванням CNN, 63% респондентів вважають, що на дебатах краще себе проявила Камала Гарріс. Натомість 37% американців вважають, що перемогу здобув Трамп.

Водночас зазначається, що до дебатів ті самі виборці розділилися порівну щодо того, який кандидат більше підходить на посаду президента США: 50% — на користь Трампа, та 50% — на користь Гарріс. 

"Спостерігачі за дебатами в опитуванні показали на 6 пунктів більше вірогідності прихильників Республіканської партії, ніж прихильників Демократичної партії, тобто аудиторія приблизно на 4 відсоткові пункти більше прихильна до Республіканської партії, ніж усі зареєстровані виборці в країні", — йдеться у матеріалі.

Основне з дебатів Трампа та Гарріс 

У ніч проти середи, 11 вересня, у США, у штаті Філадельфія, відбулися перші дебати між Трампом і Гарріс. Дискусія тривала 90 хвилин та розпочалася з обговорення економічних питань. Гарріс звинуватила Трампа в тому, що він залишив по собі "жахливі охорону здоров'я та економіку". На це Трамп відповів їй, що залишив по собі найкращу економіку, попри те, що тоді вирувала пандемія, а також заявив, що Гарріс скопіювала економічний план Байдена, бо власного плану в неї не було.

Також під час розмови кандидати у президенти обговорили Україну. Трампу поставили запитання, чи хоче він перемоги Києва, але він ухилився від відповіді і сказав, що хоче, аби "просто закінчилась війна". 

Водночас Камала Гарріс розкритикувала свого опонента на виборах через його намагання налагодити дружні стосунки з російським диктатором Володимиром Путіним. На думку демократки, він міг би здати Україну Росії впродовж 24 годин. 

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