Далекобійні удари по Росії — Байден зробив нову заяву

Президент США Джо Байден. Фото: AP

Президент США Джо Байден дав зрозуміти, що Україна, ймовірно, вже ж отримає дозвіл на далекобійні удари американською зброєю по Росії. Білий дім над цим працює.

Про це американський лідер сказав у коментарі журналістам у середу, 11 вересня.

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Після того, як західні держави підтвердили передачу Іраном ракет Росії, журналісти запитали у Байдена про зняття заборони на далекобійні удари по території Росії.

Глава Білого дому заявив, що "працює" над можливістю дозволити Україні використовувати проти Росії ракети далекого радіусу дії, виготовлені США.

"Ми працюємо зараз над цим", — сказав Байден.

Додамо, що раніше група ключових республіканців Палати представників США звернулася до президента Джо Байдена з проханням зняти обмеження щодо використання Україною систем озброєння великої дальності, які надала Америка. Вони закликають, щоб Києву дозволили бити по цілях вглиб території Росії.