В МИД Германии высмеяли Трампа и напомнили, что в стране не едят кошек и собак

Недовольный Дональд Трамп. Фото: Reuters

Министерство иностранных дел Германии остро и с юмором ответило на упреки кандидата от республиканцев Дональда Трампа в отношении немецкой энергосистемы. Также там не забыли высмеять утверждение Трампа о том, что некоторым американцам, чтобы прокормить себя, приходится есть кошек и других любимцев, сообщают Новини.LIVE.

Как именно в МИД Германии высмеяли Трампа

Ответ МИД Германии Дональду Трампу. Фото: Скриншот

Дипломатическое ведомство обнародовало сообщения в соцсети X, в котором дала ответ о состоянии энергосистемы страны. Трамп на дебатах заявил, что даже Германии не удалось полноценно перейти на возобновляемые источника энергии.

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В МИД ответили, что как бы там ни мечталось Трампу, но энергосистема Германии на 50% работает именно на возобновляемых источниках энергии. Там не открывают угольные электростанции, а к 2038 вообще их все закроют.

Также в постскриптуме в МИД добавили, что: "Кстати, мы не едим кошек и собак".

Заявление Трампа о поедании кошек и собак бедными американцами всколыхнуло интернет. Вышло много мемов на эту тему, а самая популярная певица Тейлор Свифт назвала себя cat lady (любительницей кошек), поддержала Камалу Харрис и призвала американцев изрядно подумать, за кого голосовать.