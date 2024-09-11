Итоги прений Харрис и Трампа

Поединок года — как прошли дебаты Дональда Трампа и Камалы Харрис
Тейлор Свифт поддержала Камалу Харрис, в городке Спрингфилд, Огайо, люди едят собак и убийства новорожденных детей в Вирджинии — в США впервые лицом к лицу на дебатах встретились два кандидата в президенты Соединенных Штатов: Дональд Трамп от республиканцев и Камала Харрис от демократов. Это было одно из ключевых событий президентской кампании 2024 года.
Что говорили кандидаты, как готовились и чем жила в день дебатов принимавшая Филадельфия, рассказала журналистка Новини.LIVE в США Ульяна Бойчук.
Граница, аборты и миграционная политика
Начались дебаты с рукопожатия по инициативе действующей вице-президента Камалы Харрис. Многие оценили такой жест. Американские аналитики обратили внимание, что это часть этикета поведения прокуроров, кем в прошлом и была Камала: изучать оппонента, не бояться его, показать ему, что оба равны.
Первую часть дебатов оба кандидата сосредоточились на внутренней политике США. Начали бросать друг другу мяч относительно состояния экономики, здравоохранения и цен на продукты. Трамп обвинял администрацию действующего президента в повышении цен, увеличении налогов и проблемах с экономикой, тогда как Харрис напомнила, в каком состоянии они получили страну от Трампа. И здесь действующая вице-президент США получили одобрение и от американских фактчекеров, поскольку да — экономика после президента Трапа была в ужасном состоянии.
Планирование кампании и план для страны в общем тоже было ключевым, на что обратила внимание с самого начала Камала и чем апеллировала к Дональду Трампу вплоть до конца дебатов. Что касается экономики, к примеру, Камала Харрис заявила, что предлагает США "экономику возможностей". Она подвергла критике экономический план Трампа, добавив, что он уничтожит экономику США. Трамп заявил, что Харрис не имеет экономического плана, а якобы только скопировала план Джо Байдена. Позже было так много апелляций к действующему президенту Джо Байдену, что Камале Харрис пришлось напомнить Дональду Трампу, кто его настоящий оппонент.
Эмоциональным был вопрос об абортах. Это один из ключевых вопросов, волнующий избирателей США — будет ли запрет абортов на федеральном уровне.
"Правительство не должно говорить женщине, что делать с ее телом", — сказала демократка Харрис, отмечая, что трест планирует подписать закон о запрете на аборты. Трамп проапеллировал, что пока такого закона еще нет, и обвинил демократов в "желании казнить детей", говоря о разрешении на аборты на поздних сроках, даже на очень поздних, даже говорил о казни младенцев в штате Вирджиния. Важно, что это и все другие обвинения, звучавшие от Трампа в отношении регионов, местные власти опровергли.
В вопросе миграции и защиты границы Трамп озвучил факт, который уже стал мемом в социальных сетях. Он сказал, что мужчина, нелегально проживающий в городе Спрингфид, штат Огайо, съел собаку. За что снова пришлось извиняться и что пришлось опровергнуть местным властям. В то время как Дональд Трамп, на уточнение от журналистов во время пресс-подхода после дебатов, сказал еще раз, что такая история имела место и сказал журналистам проверить факты. В этом моменте аналитики обратили внимание, что эта история с собакой и постоянным опровержением разговоров Дональда Трампа, возможно, дали Камале Харрис возможность избежать ответа на вопрос о плане, как решать одну из важнейших проблем в стране — нелегальную миграцию.
Большой блок по отношению к Украине
Оба кандидата сошлись в перепалке по вопросу российской войны в Украине. Когда ведущий спросил Трампа, является ли приоритетом США победа Украины, он сказал, что хочет прекратить смерть людей, чтобы люди не умирали и закончить войну. Продолжал свою риторику о том, что если бы он был президентом, войны в Украине не было бы.
Тогда Камала Харрис сказала, что если бы Трамп был президентом в то время, когда Россия напала на Украину, Путин уже был бы в Польше, и Киев не был бы независимым сейчас. Это важный момент, так как Гаррис обратилась к американцам польского происхождения, которых много проживает, а значит и голосует, в серых штатах.
"Мы американцы польского происхождения и немного украинского. Для нас было важно услышать позицию относительно Украины, Польши и российской агрессии. Это важный вопрос для двух наших семей. Я рада, что они говорят об этом, и что Камала говорит так гордо об этом. Это гордая идея, которую она продвигает", — говорит во время вечеринки по просмотру дебатов в Филадельфии мисис Криша.
Харрис также обвинила Дональда Трампа в заигрывании с диктаторами в ответ на его фразу, что он закончит войну еще до инаугурации.
Подготовка города Филадельфия к проведению дебатов
Город Филадельфия в штате Пенсильвания, где состоялись дебаты, обычно очень тихий. Полиция частично в некоторых районах запрещает гулять после 10 вечера в целях безопасности, но не 10 сентября. 10 сентября — что днем, что ночью — в исторической части города было спокойно и казалось, все полицейские Америки охраняют безопасность.
Дебаты проходили в Национальном конституционном центре — месте, где основатели Америки провозгласили ее Независимость, а напротив центра находится Колокол Независимости, из которого провозгласили Независимость Америки. Некоторые говорили, что это очень символично и придает еще больше историчности и важности моменту.
Некоторые американские СМИ сообщали, что кандидат от демократов готовился к дебатам почти неделю. Ее команда даже имитировала их сцену, похожую на ту, которая была на дебатах.
Филадельфийцы тем временем говорили, что главное, чего ожидают от дебатов — больше понять программу кандидатки от демократов Камалы Харрис, ожидали, что она раскроется больше. Между тем республиканский кандидат больших надежд в людей, которых мы опрашивали, не внушает. Люди больше ждали его поражения. Здесь важно отметить, что мы смотрели дебаты в месте собрания демократов, а Филадельфия как город очень демократичный.
Кто победил в поединке?
После дебатов в эфире CBS прозвучала официальная позиция демократов — "это не могло быть лучше". Это знаково, поскольку еще полтора месяца назад, после дебатов Байдена с Трампом, главная цитата демократического лагеря была "это была плохая ночь". А республиканцы в свою очередь после дебатов Харрис и Трампа начали обвинять модераторов в необъективности.
Примечательно, что после дебатов выразила свою поддержку Камале Харрис американская популярная певица Тейлор Свифт. Много говорилось раньше, кого именно поддержит одна из самых популярных певиц Америки. Она в свою очередь написала пост, где сказала, что будет голосовать за Гаррис, назвала себя "childless cat lover" и призвала свою аудиторию провести исследования и хорошо изучить кандидата перед выборами так, как это сделала она. Кстати, в этом контексте несколько недель назад был скандал — Дональд Трамп использовал картинку, сгенерированную искусственным интеллектом, на котором была девушка, очень похожая на Тейлор Свифт с отсылкой, будто певица поддерживает именно его. Однако это оказалось фейком.
"Выигрывает дебаты тот, кто соглашается прийти на еще один тур", — так подытожила дебаты шеф-редактор одного из главных изданий Америки USA Today Сюзен Пейдж.
Сразу после дебатов Камала Харрис заявила, что готова к еще одним, а Трамп назвал эти самыми успешными в своей карьере. 63% зарегистрированных зрителей канала CNN считают, что победу в прениях одержала кандидат от демократической партии Камала Харрис. 37% остались благосклонными к Трампу.
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