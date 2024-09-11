Итоги прений Харрис и Трампа

Дебаты Дональда Трампа и Камалы Харрис. Фото: ABC NEWS/MICHAEL LE BRECHT II

Тейлор Свифт поддержала Камалу Харрис, в городке Спрингфилд, Огайо, люди едят собак и убийства новорожденных детей в Вирджинии — в США впервые лицом к лицу на дебатах встретились два кандидата в президенты Соединенных Штатов: Дональд Трамп от республиканцев и Камала Харрис от демократов. Это было одно из ключевых событий президентской кампании 2024 года.

Что говорили кандидаты, как готовились и чем жила в день дебатов принимавшая Филадельфия, рассказала журналистка Новини.LIVE в США Ульяна Бойчук.

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Граница, аборты и миграционная политика

Начались дебаты с рукопожатия по инициативе действующей вице-президента Камалы Харрис. Многие оценили такой жест. Американские аналитики обратили внимание, что это часть этикета поведения прокуроров, кем в прошлом и была Камала: изучать оппонента, не бояться его, показать ему, что оба равны.

Рукопожатие кандидатов. Фото: ABC NEWS/MICHAEL LE BRECHT II

Первую часть дебатов оба кандидата сосредоточились на внутренней политике США. Начали бросать друг другу мяч относительно состояния экономики, здравоохранения и цен на продукты. Трамп обвинял администрацию действующего президента в повышении цен, увеличении налогов и проблемах с экономикой, тогда как Харрис напомнила, в каком состоянии они получили страну от Трампа. И здесь действующая вице-президент США получили одобрение и от американских фактчекеров, поскольку да — экономика после президента Трапа была в ужасном состоянии.

Планирование кампании и план для страны в общем тоже было ключевым, на что обратила внимание с самого начала Камала и чем апеллировала к Дональду Трампу вплоть до конца дебатов. Что касается экономики, к примеру, Камала Харрис заявила, что предлагает США "экономику возможностей". Она подвергла критике экономический план Трампа, добавив, что он уничтожит экономику США. Трамп заявил, что Харрис не имеет экономического плана, а якобы только скопировала план Джо Байдена. Позже было так много апелляций к действующему президенту Джо Байдену, что Камале Харрис пришлось напомнить Дональду Трампу, кто его настоящий оппонент.

Эмоциональным был вопрос об абортах. Это один из ключевых вопросов, волнующий избирателей США — будет ли запрет абортов на федеральном уровне.

"Правительство не должно говорить женщине, что делать с ее телом", — сказала демократка Харрис, отмечая, что трест планирует подписать закон о запрете на аборты. Трамп проапеллировал, что пока такого закона еще нет, и обвинил демократов в "желании казнить детей", говоря о разрешении на аборты на поздних сроках, даже на очень поздних, даже говорил о казни младенцев в штате Вирджиния. Важно, что это и все другие обвинения, звучавшие от Трампа в отношении регионов, местные власти опровергли.

Дебаты Дональда Трампа и Камалы Харрис. Фото: ABC NEWS/MICHAEL LE BRECHT II

В вопросе миграции и защиты границы Трамп озвучил факт, который уже стал мемом в социальных сетях. Он сказал, что мужчина, нелегально проживающий в городе Спрингфид, штат Огайо, съел собаку. За что снова пришлось извиняться и что пришлось опровергнуть местным властям. В то время как Дональд Трамп, на уточнение от журналистов во время пресс-подхода после дебатов, сказал еще раз, что такая история имела место и сказал журналистам проверить факты. В этом моменте аналитики обратили внимание, что эта история с собакой и постоянным опровержением разговоров Дональда Трампа, возможно, дали Камале Харрис возможность избежать ответа на вопрос о плане, как решать одну из важнейших проблем в стране — нелегальную миграцию.

Большой блок по отношению к Украине

Оба кандидата сошлись в перепалке по вопросу российской войны в Украине. Когда ведущий спросил Трампа, является ли приоритетом США победа Украины, он сказал, что хочет прекратить смерть людей, чтобы люди не умирали и закончить войну. Продолжал свою риторику о том, что если бы он был президентом, войны в Украине не было бы.

Тогда Камала Харрис сказала, что если бы Трамп был президентом в то время, когда Россия напала на Украину, Путин уже был бы в Польше, и Киев не был бы независимым сейчас. Это важный момент, так как Гаррис обратилась к американцам польского происхождения, которых много проживает, а значит и голосует, в серых штатах.

Кандидат в президенты США Камала Харрис. Фото: ABC NEWS/MICHAEL LE BRECHT II

"Мы американцы польского происхождения и немного украинского. Для нас было важно услышать позицию относительно Украины, Польши и российской агрессии. Это важный вопрос для двух наших семей. Я рада, что они говорят об этом, и что Камала говорит так гордо об этом. Это гордая идея, которую она продвигает", — говорит во время вечеринки по просмотру дебатов в Филадельфии мисис Криша.

Харрис также обвинила Дональда Трампа в заигрывании с диктаторами в ответ на его фразу, что он закончит войну еще до инаугурации.

Подготовка города Филадельфия к проведению дебатов

Город Филадельфия в штате Пенсильвания, где состоялись дебаты, обычно очень тихий. Полиция частично в некоторых районах запрещает гулять после 10 вечера в целях безопасности, но не 10 сентября. 10 сентября — что днем, что ночью — в исторической части города было спокойно и казалось, все полицейские Америки охраняют безопасность.

Дебаты проходили в Национальном конституционном центре — месте, где основатели Америки провозгласили ее Независимость, а напротив центра находится Колокол Независимости, из которого провозгласили Независимость Америки. Некоторые говорили, что это очень символично и придает еще больше историчности и важности моменту.

Некоторые американские СМИ сообщали, что кандидат от демократов готовился к дебатам почти неделю. Ее команда даже имитировала их сцену, похожую на ту, которая была на дебатах.

Филадельфийцы тем временем говорили, что главное, чего ожидают от дебатов — больше понять программу кандидатки от демократов Камалы Харрис, ожидали, что она раскроется больше. Между тем республиканский кандидат больших надежд в людей, которых мы опрашивали, не внушает. Люди больше ждали его поражения. Здесь важно отметить, что мы смотрели дебаты в месте собрания демократов, а Филадельфия как город очень демократичный.

Кто победил в поединке?

После дебатов в эфире CBS прозвучала официальная позиция демократов — "это не могло быть лучше". Это знаково, поскольку еще полтора месяца назад, после дебатов Байдена с Трампом, главная цитата демократического лагеря была "это была плохая ночь". А республиканцы в свою очередь после дебатов Харрис и Трампа начали обвинять модераторов в необъективности.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп. Фото: ABC NEWS/MICHAEL LE BRECHT II

Примечательно, что после дебатов выразила свою поддержку Камале Харрис американская популярная певица Тейлор Свифт. Много говорилось раньше, кого именно поддержит одна из самых популярных певиц Америки. Она в свою очередь написала пост, где сказала, что будет голосовать за Гаррис, назвала себя "childless cat lover" и призвала свою аудиторию провести исследования и хорошо изучить кандидата перед выборами так, как это сделала она. Кстати, в этом контексте несколько недель назад был скандал — Дональд Трамп использовал картинку, сгенерированную искусственным интеллектом, на котором была девушка, очень похожая на Тейлор Свифт с отсылкой, будто певица поддерживает именно его. Однако это оказалось фейком.

"Выигрывает дебаты тот, кто соглашается прийти на еще один тур", — так подытожила дебаты шеф-редактор одного из главных изданий Америки USA Today Сюзен Пейдж.

Сразу после дебатов Камала Харрис заявила, что готова к еще одним, а Трамп назвал эти самыми успешными в своей карьере. 63% зарегистрированных зрителей канала CNN считают, что победу в прениях одержала кандидат от демократической партии Камала Харрис. 37% остались благосклонными к Трампу.