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Двобій року — як пройшли дебати Дональда Трампа та Камали Гарріс

11 вересня 2024 18:52
Уляна Бойчук - журналістка, (США)
Уляна Бойчук
журналістка, (США)
Підсумки дебатів Гарріс та Трампа
Дебати Дональда Трампа та Камали Гарріс. Фото: ABC NEWS/MICHAEL LE BRECHT II
Уляна Бойчук - журналістка, (США)
Уляна Бойчук
журналістка, (США)

Тейлор Свіфт підтримала Камалу Гарріс, у містечку Спрінгфілд, Огайо, люди їдять собак та вбивства новонароджених дітей у Вірджинії — у США вперше віч-на-віч на дебатах зустрілись двоє кандидатів у президенти Сполучених Штатів: Дональд Трамп від республіканців та Камала Гарріс від демократів. Це була одна з ключових подій президентської кампанії 2024 року.

Що говорили кандидати, як готувались та чим жила в день дебатів Філадельфія, яка приймала дебати, розповіла журналістка Новини.LIVE у США Уляна Бойчук.

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Кордон, аборти та міграційна політика

Почалися дебати із рукостискання за ініціативи чинної віцепрезидентки Камали Гарріс. Багато хто оцінив жест потиску рук від Камали Гарріс Дональду Трампу. Американські аналітики звернули увагу на те, що це частина етикету поведінки прокурорів, ким у минулому й була Камала: вивчати опонента, не боятись його, показати йому, що обоє рівні.

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Рукостискання кандидатів. Фото: ABC NEWS/MICHAEL LE BRECHT II

Першу частину дебатів обидва кандидати зосередились на внутрішній політиці США. Почали кидати один одному мʼяча щодо стану економіки, охорони здоровʼя та цін на продукти. Трамп звинувачував адміністрацію чинного президента у підвищенні цін, збільшенні податків та проблемах із економікою, тоді як Гарріс нагадала, у якому стані вони отримали країну від Трампа. І тут чинна віцепрезидентка США отримали схвалення і від американських фактчекерів, оскільки так, економіка після президента Трапа була у жахливому стані. 

Планування кампанії та план для країни в загальному теж був ключовим, на що звернула увагу із самого початку Камала і чим апелювала до Дональда Трампа аж до самого кінця дебатів. Щодо економіки, до прикладу, Камала Гарріс заявила, що пропонує США "економіку можливостей". Вона розкритикувала економічний план Трампа, додавши, що він знищить економіку США. Натомість Трамп заявив, що Гарріс не має економічного плану, а нібито лише скопіювала план Джо Байдена. Пізніше було так багато апеляцій до чинного президента Джо Байдена, що Камалі Гарріс довелось нагадати Дональду Трампу хто його справжній опонент.

Емоційним було питання про аборти. Це одне із ключових питань, яке хвилює виборців США — чи буде заборона абортів на федеральному рівні.

"Уряд не має говорити жінці, що робити з її тілом", — сказала демократка Гарріс, наголошуючи, що трест планує підписати закон про заборону на аборти. Трамп проапелював, що мовляв поки такого закону ще немає, і звинуватив демократів у "бажанні страчувати дітей", говорячи про дозвіл на аборти на пізніх строках, навіть на дуже пізніх, навіть говорив про страту немовлят у штаті Вірджинія. Важливо, що це і всі інші звинувачення, які звучали від Трампа щодо регіонів, місцева влада спростувала.

Двобій року — як пройшли дебати Дональда Трампа та Камали Гарріс - фото 2
Дебати Дональда Трампа та Камали Гарріс. Фото: ABC NEWS/MICHAEL LE BRECHT II

У питанні міграції та захисту кордону Трамп озвучив факт, який вже став мемом у соціальних мережах. Він сказав, що чоловік, який нелегально проживає у місті Спрінгфід, штату Огайо, з’їв собаку. За що знову довелось вибачатись і що довелось спростувати місцевій владі. Тоді як Дональд Трамп, на уточнення від журналістів під час преспідходу після дебатів, сказав ще раз, що така історія мала місце і сказав журналістам перевірити факти. У цьому моменті аналітики звернули увагу, що ця історія із собакою та постійними спростуванням розмов Дональда Трампа, можливо, дали Камалі Гарріс можливість уникнути відповіді на питання щодо плану, як вирішувати одну із найважливіших проблем у країні — нелегальну міграцію.

Великий блок щодо України

Обоє кандидатів зійшлись у перепалці щодо питання російської війни в Україні. Коли ведучий запитав Трампа, чи є пріоритетом США перемога України, він сказав, що хоче припинити смерті людей, щоб люди не помирали, і закінчити війну. Продовжував свою риторику про те, що якби він був президентом, то війни в Україні не було б.

Тоді Камала Гарріс сказала, що якби Трамп був президентом у час, коли Росія напала на Україну, то Путін вже був би в Польщі, і Київ не був би незалежним зараз. Це важливий момент, оскільки таким чином Гарріс звернулась до американців польського походження, яких багато проживає, а отже і голосує у сірих штатах.

Двобій року — як пройшли дебати Дональда Трампа та Камали Гарріс - фото 3
Кандидатка у президенти США Камала Гарріс. Фото: ABC NEWS/MICHAEL LE BRECHT II

"Ми американці польського походження та трішки українського. Для нас було важливо почути позицію щодо України, Польщі та російської агресії. Це важливе питання для двох наших сімей. Я рада, що вони говорять про це, і що Камала говорить так гордо про це. Це горда ідея, яку вона просуває", — каже під час вечірки із перегляду дебатів у Філадельфії пані Кріша.

Гарріс також звинуватила Дональда Трампа у заграванні до диктаторів у відповідь на його фразу, що він закінчить війну ще до інавгурації.

Підготовка міста Філадельфія до проведення дебатів

Місто Філадельфія у штаті Пенсильванія, де відбулися дебати, зазвичай дуже тихе. Поліція частково у деяких районах забороняє гуляти після 10 вечора у цілях безпеки, але не 10 вересня. 10 вересня — що вдень, що вночі — у історичній частині міста було спокійно і здавалось, що усі поліцейські Америки охороняють безпеку. 

Дебати проходили у Національному конституційному центрі — місці, де засновники Америки проголосили її Незалежність, а навпроти центру знаходиться Дзвін Незалежності, з якого проголосили Незалежність Америки. Дехто говорив, що це дуже символічно і додає ще більше історичності та важливості моменту. 

Деякі американські ЗМІ повідомляли, що кандидатка від демократів готувалась до дебатів майже тиждень. Її команда навіть імітувала їхню сцену, яка схожа до тієї, яка була на дебатах. 

Філадельфійці тим часом говорили, що головне, чого очікують від дебатів — це більше зрозуміти програму кандидатки від демократів Камали Гарріс, очікували, що вона розкриється більше. Тим часом, республіканський кандидат великих надій у людей, яких ми опитували, не вселяє. Люди більше чекали на його поразку. Тут важливо зазначити, що ми дивились дебати у місці зібрання демократів, а Філадельфія як місто дуже демократичне.

Хто переміг двобій? 

Після дебатів в етері CBS прозвучала офіційна позиція демократів — "це не могло бути кращим". Це знаково, оскільки ще півтора місяці тому, після дебатів Байдена із Трампом, головна цитата демократичного табору була "це була погана ніч". А республіканці своєю чергою пілся дебатів Гарріс і Трампа, почали звинувачувати модераторів у необʼєктивності. 

Двобій року — як пройшли дебати Дональда Трампа та Камали Гарріс - фото 4
Кандидат у президенти США Дональд Трамп. Фото: ABC NEWS/MICHAEL LE BRECHT II

Знаково, що після дебатів висловила свою підтримку Камалі Гарріс американська популярна співачка Тейлор Свіфт. Багато точилось розмов раніше, кого саме підтримає одна із найпопулярніших співачок Америки. Вона своєю чергою написала пост, де сказала, що голосуватиме за Гарріс, назвала себе "childless cat lover" і закликала свою аудиторію провести дослідження та добре вивчити кандидата перед виборами так, як це зробила вона. До речі, у цьому контексті кілька тижнів тому був скандал —  Дональд Трамп використав картинку, згенеровану штучним інтелектом, на якому була дівчина, дуже схожа на Тейлор Свіфт з відсилкою, що мовляв співачка підтримує саме його. Однак, це виявилось фейком.

"Виграє дебати той, хто погоджується прийти на ще один тур", — так підсумувала дебати головна редакторка одного із головних видань Америки USA Today Сюзен Пейдж.

Одразу після дебатів Камала Гарріс заявила, що готова до ще одних дебатів, а Трамп назвав ці найуспішнішими у своїй карʼєрі. 63% зареєстрованих глядачів каналу CNN вважають, що перемогу в дебатах здобула кандидатка від демократичної партії Камала Гарріс. 37% залишилися прихильними до Трампа.

США вибори дебати Дональд Трамп Камала Гарріс президент

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