Советники Трампа считают его выступление на дебатах провалом

Экспрезидент США Дональд Трамп перед дебатами. Фото: REUTERS/Caitlin Ochs

Недавно в США прошли дебаты между кандидатами в президенты Камалой Харрис и Дональдом Трампом. Соратники экс-президента считают, что во время дискуссии он имел гораздо более слабую позицию, чем его оппонент и предсказывают ему проигрыш на выборах.

Об этом они анонимно рассказали CNN.

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В CNN рассказали, что Дональд Трамп опросил своих соратников об их впечатлениях по поводу его участия в дебатах. Большинство его хвалили, однако другие анонимно раскритиковали действия экс-президента США во время его дискуссии с Камалой Харрис.

"Окружение Трампа описало то, что произошло на сцене, как ничью в лучшем случае и поражение в худшем. Несколько из них рассказали CNN, что они были поражены тем, что бывший президент не смог лучше выполнить свою работу по тезисам, которые он подготовил против вице-президента Харрис, ее истории и ее политических изменений", — пишут в CNN со ссылкой на анонимные источники, приближенные к Трампу.

Соратники считают, что Трамп интенсивнее готовился к первым дебатам с Харрис, чем к встрече с Байденом летом. Один из них рассказал, что на дебатах Трамп почему-то так и привел главный аргумент против Камалы Харрис по поводу ее невыполнения обещаний, озвученных за последние 3,5 года на должности.

Несмотря на это, союзники Трампа считают, что провальные дебаты могут не повлиять на количество его сторонников в одном из штатов, к примеру в Пенсильвании.

Отметим, что Камала Харрис хочет повторных дебатов с Трампом в октябре. Советники Трапа говорят, что вероятнее всего он согласится на них, но официального ответа еще не было.