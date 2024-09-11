Камала Гарріс закликає Трампа провести другі дебати у жовтні

Камала Гарріс на дебатах. Фото: REUTERS/Brian Snyder

Компанія віцепрезидентки Камали Гарріс закликала провести повторні дебати проти експрезидента США Дональда Трампа. Там пропонують зустрітися знову у жовтні.

Про це повідомляє TND.

Читайте також:

Камала Гарріс хоче ще одних дебатів

Щойно закінчилися дебати між Гарріс та Трампом у Філадельфії, компанія Камали закликала провести повторну зустріч.

Напередодні вечірніх дебатів, які відбулися у вівторок, 10 вересня, на американському телеканалі ABC News (о 4:00 11 вересня за київським часом) й тривали 90 хвилин, було незрозумілим, чи буде ця зустріч для кандидатів останньою, адже вибори в США заплановані на 5 листопада.

Компанія Камали Гарріс хоче змусити Дональда Трампа погодитися на ще одні дебати у жовтні.

"Під яскравим світлом американський народ зміг побачити вибір, з яким він зіткнеться цієї осені біля виборчих урн: між рухом вперед з Камалою Гарріс або поверненням назад із Трампом. Це те, що вони побачили сьогодні ввечері, і те, що вони повинні побачити на других дебатах у жовтні. Віцепрезидентка Гарріс готова до других дебатів. Чи готовий Дональд Трамп?" — сказала в заяві голова виборчої кампанії Джен О'Меллі Діллон.

Компанія Дональда Трампа не реагувала на виклик Камали Гарріс провести другі дебати. Радники експрезидента заявили, що Трамп, на їх думку, виграв перший поєдинок.

"Вибір не міг бути більш очевидним — президент Трамп був явним переможцем сьогодні й він виграє для Америки, коли повернеться в Білий дім", — йдеться в заяві.

Цікаво, що раніше Трамп закликав провести три тури дебатів, але поки неясно, чи погодиться він на повторну зустріч після зустрічі у Філадельфії. Відповіді компанія Трампа наразі не давала.