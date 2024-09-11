Камала Харрис призывает Трампа провести вторые дебаты в октябре

Камала Харрис на прениях. Фото: REUTERS/Brian Snyder

Компания вице-президента Камалы Харрис призвала провести повторные дебаты против экспрезидента США Дональда Трампа. Там предлагают встретиться снова в октябре.

Об этом сообщает TND.

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Камала Харрис хочет еще одних дебатов

Как только закончились дебаты между Харрис и Трампом в Филадельфии, компания Камалы призвала провести повторную встречу.

В канун вечерних дебатов, состоявшихся во вторник, 10 сентября, на американском телеканале ABC News (в 4:00 11 сентября по киевскому времени) и продолжавшихся 90 минут было непонятно, будет ли эта встреча для кандидатов последней, ведь выборы в США запланированы на 5 ноября.

Компания Камалы Харрис хочет заставить Дональда Трампа согласиться на еще одни дебаты в октябре.

"Под ярким светом американский народ смог увидеть выбор, с которым он столкнется этой осенью у избирательных урн: между движением вперед с Камалой Харрис или возвращением назад с Трампом. Это то, что они увидели сегодня вечером, и то, что они должны увидеть на других дебатах в октябре. Вице-президент Харрис готова ко вторым дебатам", — сказала в заявлении глава избирательной кампании Джен О'Мелли Диллон.

Компания Дональда Трампа не реагировала на вызов Камалы Харрис провести вторые дебаты. Советники экс-президента заявили, что Трамп, по их мнению, выиграл первый поединок.

"Выбор не мог быть более очевидным — президент Трамп был явным победителем сегодня, и он выиграет для Америки, когда вернется в Белый дом", — говорится в заявлении.

Интересно, что ранее Трамп призвал провести три тура дебатов, но пока неясно, согласится ли он на повторную встречу после встречи в Филадельфии. Ответа компания Трампа пока не давала.