Соцопросы показали преимущество Харрис над Трампом после дебатов

Трамп и Харрис во время дебатов на большом экране. Фото: Reuters

Вице-президент США от Демократической партии Камала Харрис опережает республиканца Дональда Трампа с 47% против 42% в борьбе за победу на президентских выборах 5 ноября. Таковы результаты последнего социологического опроса в конце августа.

Об этом сообщает Reuters.

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Согласно опросу Reuters/Ipsos, 52% знакомых с дебатами сказали, что Трамп проиграл. Среди избирателей-республиканцев каждый пятый сказал, что Трамп не выглядил резким.

Дебаты кандидатов в президенты США. Фото: Reuters

Около 53% избирателей-республиканцев в опросе отметили, что Трамп победил в дебатах, а 91% демократов были уверены в победе Харрис. Среди республиканцев 31% сказали, что никто не выиграл, а 14% признали победу Харрис.

Reuters пишет, что сейчас Трамп является старейшим кандидатом в гонке, и опрос показал, что 52% избирателей считают Трампа слишком старым, чтобы работать в правительстве, по сравнению с 7%, которые сказали то же про Харрис.