Трамп считает себя победителем в дебатах, поэтому не хочет очередного раунда с Харрис

Злой Дональд Трамп. Фото: Reuters.

Кандидат от республиканцев Дональд Трамп больше не собирается участвовать в дебатах с Камалой Харрис. Он считает себя победителем в дебатах, а также не хочет помогать Харрис собирать деньги на предвыборную кампанию.

Об этом сообщает The New York Times.

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После первых дебатов в предвыборной кампании Харрис заявили, что получили 47 миллионов долларов пожертвований через 24 часа после их первой встречи.

Кроме того, Трамп заявил в Аризоне, что двух раундов дебатов достаточно, поэтому третьих не будет.

"Когда боксер проиграет бой, то сразу кричит, что хочет реванша. Так говорит Харрис, но я победил и не дам ей реванша", — заявил Трамп.

В ходе своих первых мероприятий после дебатов вице-президент Камала Харрис неоднократно вызывала Дональда Трампа на второй раунд дебатов. Политологи отмечают, что она хотела бы использовать слабость оппонента как трамплин в финале гонки.