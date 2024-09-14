Ілон Маск сильно хвилюється за свою безпеку — вдався до радикальних кроків

Бізнесмен Ілон Маск. Фото: AP

Ілон Маск, американський мільярдер та винахідник, створив власну приватну спецслужбу безпеки. Це потрібно йому для того, аби захистити себе від загроз і переслідувань.

Про це йдеться у матеріалі The New York Times.

Читайте також:

Хто охороняє Маска і скільки це коштує

NYT пише, Маск регулярно стикається з небезпекою, йдеться про погрози та переслідування. Це змусило його створити охоронну компанію під назвою Foundation Security.

Команда з приблизно 20 професійних охоронців відповідає за безпеку мільярдера, перевіряючи його маршрути і місця перебування.

Витрати на охорону Маска становлять мільйони доларів, що значно перевищує витрати інших багатіїв.

Служба безпеки навіть придумала для Маска кодове ім'я "Вояджер". Це слово, зокрема, може асоціюватися зі знаменитою місією NASA.

"Вояджер" не ходить далеко без своїх охоронців, оточених 20 працівниками служби безпеки, деякі озброєні. Постійно присутній медичний працівник — куди б він не пішов", — йдеться у матеріалі.

Видання наголошує, що наявність такої великої кількості охоронців має сенс. Статки Маска становлять понад 250 мільярдів доларів, і він є найбагатшою людиною у світі, а тому таке багатство несе певні реальні ризики.