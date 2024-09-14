Илон Маск сильно волнуется за свою безопасность — прибег к радикальным шагам

Бизнесмен Илон Маск. Фото: AP

Илон Маск, американский миллиардер и изобретатель, создал собственную частную службу безопасности. Ему это нужно для того, чтобы оградить себя от угроз и преследований.

Об этом говорится в материале The New York Times.

Читайте также:

Кто охраняет Маска и сколько это стоит

NYT пишет, Маск регулярно сталкивается с опасностью, речь идет об угрозах и преследованиях. Это вынудило его создать охранную компанию под названием Foundation Security.

Команда из примерно 20 профессиональных телохранителей отвечает за безопасность миллиардера, проверяя его маршруты и места пребывания.

Расходы на охрану Маска составляют миллионы долларов, что значительно превышает расходы других богачей.

Служба безопасности даже придумала для Маска кодовое имя "Вояджер". Это слово может ассоциироваться со знаменитой миссией NASA.

"Вояджер" не ходит далеко без своих охранников, окруженных 20 работниками службы безопасности, некоторые вооружены. Постоянно присутствует медицинский работник — куда бы он ни пошел", — говорится в материале.

Издание отмечает, что наличие такого большого количества охранников имеет смысл. Состояние Маска составляет более 250 миллиардов долларов, и он является самым богатым человеком в мире, а потому такое богатство несет определенные реальные риски.