Илон Маск может стать первым триллионером к 2027 году

Илон Маск. Фото: Reuters

Американский миллиардер Илон Маск на пути к тому, чтобы стать триллионером к 2027 году. По состоянию на сегодняшний день Маск считается самым богатым человеком мира — его состояние составляет 251 млрд долларов.

Об этом сообщило издание The Guardian в воскресенье, 8 сентября.

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Согласно отчету группы Informa Connect Academy, Илон Маск может стать первым в мире триллионером к 2027 году.

Вывод аналитиков о боссе производителя электромобилей Tesla, частной ракетной компании SpaceX и платформы социальных сетей X (бывший Twitter) следует из того, что состояние Маска росло в среднем на 110% в год.

Он также был самым богатым человеком в мире с состоянием 251 млрд долларов, согласно индексу миллиардеров Bloomberg Billionaires Index, когда в пятницу начал распространяться отчет академии "Клуб триллионеров 2024 года".