SpaceX запустить перші космічні кораблі без екіпажу - коли це станеться

Ілон Маск. Фото: Fox Business

Американський мільярдер Ілон Маск заявив, що його компанія SpaceX запустить перші безпілотні кораблі на Марс. Це станеться через два роки, коли відкриється наступне вікно перельотів між Землею та Марсом.

Про це пише Reuters.

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Запуск перших безпілотних кораблів

"Вони будуть виведені без екіпажу, щоб перевірити надійність посадки неушкодженими на Марс", — зазначив Маск.

За його словами, у разі успішного проходження посадок компанія запустить перші польоти на Марс з екіпажем через чотири роки. А потім частота польотів буде зростати в геометричній прогресії, з метою побудови самодостатнього міста на Марсі приблизно через 20 років.

Видання нагадало, що у червні ракета Starship повернулася на землю, здійснивши проривну демонстрацію посадки в Індійському океані та завершила повну випробувальну місію навколо земної кулі з четвертої спроби.