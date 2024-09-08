Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Маск заявив про запуск SpaceX перших космічних кораблів без екіпажу — деталі arrow

Маск заявив про запуск SpaceX перших космічних кораблів без екіпажу — деталі

8 вересня 2024 09:19
Євгенія Брюховецька - редактор
SpaceX запустить перші космічні кораблі без екіпажу - коли це станеться
Ілон Маск. Фото: Fox Business
Євгенія Брюховецька - редактор

Американський мільярдер Ілон Маск заявив, що його компанія SpaceX запустить перші безпілотні кораблі на Марс. Це станеться через два роки, коли відкриється наступне вікно перельотів між Землею та Марсом.

Про це пише Reuters.

Читайте також:

Запуск перших безпілотних кораблів

"Вони будуть виведені без екіпажу, щоб перевірити надійність посадки неушкодженими на Марс", — зазначив Маск.

За його словами, у разі успішного проходження посадок компанія запустить перші польоти на Марс з екіпажем через чотири роки. А потім частота польотів буде зростати в геометричній прогресії, з метою побудови самодостатнього міста на Марсі приблизно через 20 років.

Видання нагадало, що у червні ракета Starship повернулася на землю, здійснивши проривну демонстрацію посадки в Індійському океані та завершила повну випробувальну місію навколо земної кулі з четвертої спроби.

Також важливі новини дня по темі:

Ілон Маск космос Марс корабель SpaceX ракети

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

09:57 Охочих придбати Білгород-Дністровський порт не знайшлося — комплекс знову виставили на продаж

09:53 У Повітряних силах назвали кількість збитих російських цілей цієї ночі

09:36 В Азербайджані заявили, що готові допомогти у мирних переговорах між Україною та Росією

09:28 Рух трасою Одеса-Рені ускладнюється кожної хвилини — яка ситуація сьогодні уранці

09:19 Маск заявив про запуск SpaceX перших космічних кораблів без екіпажу — деталі

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

09:10 Понад 180 боєзіткнень на фронті за добу — Генштаб назвав найгарячіші напрямки

09:08 Глава ЦРУ заявив, що існував реальний ризик ядерного удару Росії по Україні

09:05 У США пролунав перший дзвоник в українській школі

08:49 Конопля не згоден з поразкою від Албанії — результат не по грі

08:45 Україна успішно адаптує засоби протидії російським дронам — ISW розкрив деталі

09:57 Охочих придбати Білгород-Дністровський порт не знайшлося — комплекс знову виставили на продаж

09:53 У Повітряних силах назвали кількість збитих російських цілей цієї ночі

09:36 В Азербайджані заявили, що готові допомогти у мирних переговорах між Україною та Росією

09:28 Рух трасою Одеса-Рені ускладнюється кожної хвилини — яка ситуація сьогодні уранці

09:19 Маск заявив про запуск SpaceX перших космічних кораблів без екіпажу — деталі

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

09:10 Понад 180 боєзіткнень на фронті за добу — Генштаб назвав найгарячіші напрямки

09:08 Глава ЦРУ заявив, що існував реальний ризик ядерного удару Росії по Україні

09:05 У США пролунав перший дзвоник в українській школі

08:49 Конопля не згоден з поразкою від Албанії — результат не по грі

08:45 Україна успішно адаптує засоби протидії російським дронам — ISW розкрив деталі

Ексклюзив

06:23 Гроші знайшлися — чому Рада відмовилася підвищувати податки та чиїм коштом фінансуватимуть армію

6 вересня 2024

20:09 Доля казкового тунелю в Одесі — який він має вигляд сьогодні

17:27 Причини мовних скандалів в Одесі — думка містян

5 вересня 2024

18:33 Донатять, але не всі й не завжди — кого найчастіше підтримують одесити

4 вересня 2024
Ексклюзив

18:41 Україна може залишитися без свіжих овочів та фруктів вже цієї зими — відома причина

06:40 Скільки коштує 1 кг чормету — ціни на брухт в Україні у вересні

06:30 В Україні почали зростати ціни на соняшник — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

3 вересня 2024
Ексклюзив

19:27 Воюй або працюй — хто може претендувати на економічне бронювання

Новина з фото

06:56 Перевіряємо гаманці — ТОП-15 цінних монет України

06:40 В Україні стрімко зростають ціни на дорогоцінні метали — скільки коштує 1 г золота у вересні

Text

22:15 Республіканець Креншоу розкрив плани Трампа щодо України у разі його перемоги на виборах

Text

19:57 США дозволять удари далекобійною зброєю по Росії — конгресмени склали лист

Text

13:25 Табах заявив, що в України вкрали 9 млрд доларів на зброю

Text

13:14 Експерт оцінив перебіг операції ЗСУ в Курській області та назвав ймовірні наслідки

Text

10:02 Табах пояснив, чи матиме Росія вплив на вибори президента США

6 вересня 2024
Text

21:00 Як зростання курсу долара у 2024 році вплине на українців — розслідування "Наша Справа"

Text

17:50 Прощання із загиблою сім'єю у Львові та розстріл українських полонених — ефір Вечір.LIVE

Text

14:25 В Україні за 2,5 роки сталося понад 80 тисяч випадків СЗЧ, — нардеп

Text

13:03 Нардеп пояснив, як карають бійців, які самовільно залишили свою частину

Text

13:00 Зустріч Зеленського з Шольцем та несподіванка від США для України — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

12:13 Виплати та винагороди військовим з 1 вересня — скільки будуть платити

29 серпня 2024

06:10 Пенсії підвищать у вересні — хто з українців отримає на 450 грн більше

4 вересня 2024

07:30 Бізнес може бронювати працівників, але є нюанси — за яких умов можуть лишити бронювання

29 серпня 2024

09:31 Зінченко дізнався, у якому клубі проведе наступний сезон — це не Арсенал

12:22 Операція ЗСУ у Курській області виявилась невдалою, під загрозою Покровськ, — Forbes

30 серпня 2024

08:31 Шахтар замінить Пушича відомим тренером — про кого йдеться

28 серпня 2024

10:31 З осені повістки вручатимуть по-новому — що зміниться у мобілізації

4 вересня 2024
Новина з відео

21:39 Українців жорстко каратимуть за відмову ТЦК пред'являти ВОД — що загрожує

29 серпня 2024

03:20 "Азов" пропонує роботу водіям з правами категорії С та СЕ — які умови та вимоги

28 серпня 2024

09:31 Шапаренко піде з Динамо до кінця трансферного вікна — відомо, де гратиме українець