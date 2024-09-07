Збій у роботі соцмережі X 7 вересня — що відомо

У соцмережі X стався масштабний збій — на що скаржаться користувачі
7 вересня 2024 18:59
Мобільний додаток соцмережі X. Ілюстративне фото: sky.com
У суботу, 7 вересня, в роботі соцмережі X стався масштабний збій. Близько восьми тисяч користувачів поскаржилися на технічні проблеми.
Про це свідчать дані моніторингового сервісу Downdetector.
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В роботі соцмережі X стався масштабний збій
Більшість користувачів повідомили, що мають проблеми з роботою мобільного додатку.
Також спостерігаються проблеми і в роботі веб сайту.
Незначний відсоток користувачів жаліється на проблеми з входом в профіль користувача.
Пік збою фіксувався близько 17:30, згодом кількість повідомлень про проблеми з роботою соцмережі зменшилась.
У компанії наразі не коментували масштабний збій, який зачепив користувачів по всьому світу.
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