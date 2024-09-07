Збій у роботі соцмережі X 7 вересня — що відомо

Мобільний додаток соцмережі X. Ілюстративне фото: sky.com

У суботу, 7 вересня, в роботі соцмережі X стався масштабний збій. Близько восьми тисяч користувачів поскаржилися на технічні проблеми.

Про це свідчать дані моніторингового сервісу Downdetector.

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В роботі соцмережі X стався масштабний збій

Більшість користувачів повідомили, що мають проблеми з роботою мобільного додатку.

Також спостерігаються проблеми і в роботі веб сайту.

Незначний відсоток користувачів жаліється на проблеми з входом в профіль користувача.

Користувачі поскаржилися на технічні проблеми в роботі Х. Фото: Downdetector

Пік збою фіксувався близько 17:30, згодом кількість повідомлень про проблеми з роботою соцмережі зменшилась.

У компанії наразі не коментували масштабний збій, який зачепив користувачів по всьому світу.