Ексспівробітник не натиснув на посилання в електроному листі, тому його звільнили

Ілон Маск. Ілюстративне фото: Reuters

Соціальна мережа X (колишній Twitter) за рішенням суду повинна заплатити 600 000 доларів колишньому працівнику, якого звільнили за те, що він не відповів на "надзвичайно жорсткий" лист Ілона Маска.

Про це 14 серпня, у середу пише Business Insider.

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В чому суть справи

Річ у тому, що ірландського фахівця європейського офісу Twitter Гері Руні, що працював на компанію з 2013 року, звільнили з роботи після того, як він не натиснув посилання в електронному листі від Ілона Маска.

Коли мільярдер придбав Twitter, то він надіслав всім співробітникам дуже жорсткого листа, в якому зауважував, що всім тепер доведеться працювати значно більше та активніше, а хто не згоден, то може звільнитись. Тим, хто згоден, пропонувалось натиснути посилання в листі, всіх інших обіцяли звільнити.

Саме так стало із Гері Руні, який на суді пояснив, що не натиснув посилання через заходи безпеки, адже вважав лист підробкою з вірусом.

Суд встав на бік ірландця і зазначив, що 24 години для натискання на посилання, що виділив Ілон Маск своїм робітникам є безглуздям.

В якості компенсації від компанії Ілона Маска колишній співробітник отримає 600 тисяч доларів.