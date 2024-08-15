Экссотрудник не нажал на ссылку в электронном письме, поэтому его уволили

Илон Моск. Иллюстративное фото: Reuters

Социальная сеть X (бывший Twitter) по решению суда должна заплатить 600 000 долларов бывшему работнику, которого уволили за то, что он не ответил на "чрезвычайно жесткое" письмо Илона Маска.

Об этом 14 августа, в среду пишет Business Insider.

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В чем суть дела

Дело в том, что ирландского специалиста европейского офиса Twitter Гэри Руни, работавшего на компанию с 2013 года, уволили с работы после того, как он не нажал ссылку в электронном письме от Илона Маска.

Когда миллиардер приобрел Twitter, то он направил всем сотрудникам очень жесткое письмо, в котором отмечал, что всем теперь придется работать гораздо больше и активнее, а кто не согласен, может уволиться. Тем, кто согласен, предлагалось нажать ссылку в письме, всех остальных обещали уволить.

Именно так случилось с Гэри Руни, который на суде объяснил, что не нажал ссылку из-за мер безопасности, ведь считал письмо подделкой с вирусом.

Суд встал на сторону ирландца и отметил, что 24 часа для нажатия на ссылку, которую выделил Илон Маск своим рабочим — бред. В качестве компенсации от компании Илона Маска бывший сотрудник получит 600 тысяч долларов.