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Лидер рейтинга остается неизменным — в Bloomberg назвали самых богатых людей мира

14 августа 2024 20:28
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор
Рейтинг самых богатых людей мира 2024 — полный список
Инвестор-финансист Уоррен Баффет. Фото: REUTERS/Scott Morgan
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор

СМИ обнародовали рейтинг самых богатых людей мира в 2024 году. Возглавляет первую десятку мировых богачей основатель Tesla и SpaceX Илон Маск.

Об этом информирует Bloomberg.

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Как свидетельствует рейтинг, Илон Маск остается лидером рейтинга с состоянием 235 млрд долларов. На втором месте владелец Amazon Джефф Безос, его состояние оценивается в 193 млрд. долларов.

Третье место занимает создатель Facebook Марк Цукерберг с состоянием 188 млрд долларов, тогда как вчера капитал бизнесмена оценивали в 183 млрд долларов.

А владелец модного дома Louis Vitton Бернар Арно занял четвертую строчку рейтинга с активами 184 млрд долларов, являясь единственным европейцем в рейтинге. На пятом месте основатель Microsoft Билл Гейтс со своими 154 млрд. долларов.

В то же время аутсайдерами первой десятки стали соучредитель Google Сергей Брин (139 млрд дол) и инвестор-финансист Уоррен Баффет (136 млрд дол).

рейтинг самых богатых людей мира
Рейтинг самых богатых людей мира-2024 по версии Bloomberg

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