Рейтинг найбагатших людей світу 2024 — повний перелік

Інвестор-фінансист Уоррен Баффет. Фото: REUTERS/Scott Morgan

ЗМІ оприлюднили рейтинг найбагатших людей світу у 2024 році. Очолює першу десятку світових багатіїв засновник Tesla та SpaceX Ілон Маск.

Про це інформує Bloomberg.

Читайте також:

Рейтинг найбагатших людей світу 2024

Як свідчить рейтинг, Ілон Маск залишається лідером рейтингу зі статками 235 млрд. доларів. На другому місці власник Amazon Джефф Безос, його статки оцінюються в 193 млрд. доларів.

Третє місце посідає творець Facebook Марк Цукерберг зі статками 188 млрд доларів, тоді як учора капітал бізнесмена оцінювали у 183 млрд доларів.

А власник модного дому Louis Vitton Бернар Арно посів четверту сходинку рейтингу з активами 184 млрд доларів, будучи єдиним європейцем у рейтингу. На п'ятому місці засновник Microsoft Білл Гейтс зі своїми 154 млрд. доларів.

Водночас аутсайдерами першої десятки стали співзасновник Google Сергій Брін (139 млрд дол) та інвестор-фінансист Уоррен Баффет (136 млрд дол).