Рейтинг найбагатших людей світу 2024 — повний перелік

Лідер рейтингу залишається незмінним — у Bloomberg назвали найбагатших людей світу
ЗМІ оприлюднили рейтинг найбагатших людей світу у 2024 році. Очолює першу десятку світових багатіїв засновник Tesla та SpaceX Ілон Маск.
Про це інформує Bloomberg.
Рейтинг найбагатших людей світу 2024
Як свідчить рейтинг, Ілон Маск залишається лідером рейтингу зі статками 235 млрд. доларів. На другому місці власник Amazon Джефф Безос, його статки оцінюються в 193 млрд. доларів.
Третє місце посідає творець Facebook Марк Цукерберг зі статками 188 млрд доларів, тоді як учора капітал бізнесмена оцінювали у 183 млрд доларів.
А власник модного дому Louis Vitton Бернар Арно посів четверту сходинку рейтингу з активами 184 млрд доларів, будучи єдиним європейцем у рейтингу. На п'ятому місці засновник Microsoft Білл Гейтс зі своїми 154 млрд. доларів.
Водночас аутсайдерами першої десятки стали співзасновник Google Сергій Брін (139 млрд дол) та інвестор-фінансист Уоррен Баффет (136 млрд дол).
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