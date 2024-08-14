Трамп дав інтерв'ю Маску — під час розмови експрезидент збрехав 20 разів

Кандидат у президенти США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Vincent Alban

Кандидат у президенти США Дональд Трамп під час інтерв'ю американському мільярдеру Ілону Маску збрехав щонайменше 20 разів. Це, зокрема, стосувалося допомоги Україні, злочинності та інфляції в США.

Про це повідомляє CNN.

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Видання зазначило, що під час інтерв'ю Трамп безапеляційно наводив "факти", які неодноразово спростовували у США раніше. Крім того, він заявив, що європейські країни занадто мало допомагають Україні порівняно з Америкою.

За його підрахунками, США відправили в Україну допомогу на 250 мільярдів доларів, тоді як Європа нібито близько 71 мільярда. Однак насправді, як зазначає видання, допомога європейських країн перевищує допомогу від США вдвічі.

Також експрезидент США заявив, що "рівень злочинності в Америці зашкалює". Однак дані ФБР свідчать про те, що насильницькі та майнові злочини в країні за останні два роки суттєво скоротилися. Тому, радше за все, за останні роки рівень злочинності не змінився взагалі, хоча насправді він навіть дещо знизився.

Також колишній очільник США стверджує, що в країні "найгірша інфляція за останні 100 років". Однак і ця думка піддається сумнівам.

"У червні 2022 року рівень інфляції у США досяг піка в 9,1%. Такий же рівень фіксувався у 1981 році, тобто "далеко не за 100 і навіть не за 48 років". По-друге, з червня 2022 інфляція у США різко знизилася й у липні 2024 року становила 3,2%", — йдеться у матеріалі.

CNN також зазначає, що Трамп погано орієнтується як у внутрішніх справах США, так і у зовнішній політиці. І така кількість брехні фіксується, попри те, що судові справи Трампа та його заяви стосовно них лишили осторонь.