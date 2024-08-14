Трамп дал интервью Маску — во время разговора экс-президент соврал 20 раз

Кандидат в президенты США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Vincent Alban

Кандидат в президенты США Дональд Трамп во время интервью американскому миллиардеру Илону Маску соврал не менее 20 раз. Это, в частности, касалось помощи Украине, преступности и инфляции в США.

Об этом сообщает CNN.

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Издание отметило, что во время интервью Трамп безапелляционно приводил "факты", неоднократно опровергавшиеся в США ранее. Кроме того, он заявил, что европейские страны слишком мало помогают Украине по сравнению с Америкой.

По его подсчетам, США отправили в Украину помощь в 250 миллиардов долларов, тогда как Европа якобы около 71 миллиарда. Однако, как отмечает издание, помощь европейских стран превышает помощь от США вдвое.

Также экс-президент США заявил, что "уровень преступности в Америке зашкаливает". Однако данные ФБР свидетельствуют, что насильственные и имущественные преступления в стране за последние два года существенно сократились. Поэтому, скорее всего, за последние годы уровень преступности не изменился вообще, хотя на самом деле он даже несколько снизился.

Также бывший глава США утверждает, что в стране "худшая инфляция за последние 100 лет". Однако и это мнение подвергается сомнениям.

"В июне 2022 года уровень инфляции в США достиг пика в 9,1%. Такой же уровень фиксировался в 1981 году, то есть "далеко не за 100 и даже не за 48 лет". Во-вторых, с июня 2022 года инфляция в США резко снизилась и в июле 2024 года составила 3,2%", — говорится в материале.

CNN также отмечает, что Трамп плохо ориентируется как во внутренних делах США, так и во внешней политике. И такое количество лжи фиксируется, несмотря на то, что судебные дела Трампа и его заявления по ним оставили в стороне.