Сбой в работе соцсети X 7 сентября — что известно

Логотип соцсети X. Иллюстративное фото: Unsplash

В субботу, 7 сентября, в работе соцсети X произошел масштабный сбой. Около восьми тысяч пользователей пожаловались на технические проблемы.

Об этом свидетельствуют данные мониторингового сервиса Downdetector.

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В работе соцсети X произошел масштабный сбой

Большинство пользователей сообщили, что испытывают проблемы с работой мобильного приложения.

Также наблюдаются проблемы и в работе веб-сайта.

Незначительный процент пользователей жалуется на проблемы входа в профиль пользователя.

Пользователи пожаловались на технические проблемы в работе Х. Фото: Downdetector

Пик сбоя фиксировался около 17:30, впоследствии количество сообщений о проблемах с работой соцсети уменьшилось.

В компании пока не комментировали масштабный сбой, который задел пользователей по всему миру.