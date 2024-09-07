Сбой в работе соцсети X 7 сентября — что известно

В соцсети X произошел масштабный сбой — на что жалуются пользователи
7 сентября 2024 18:59
Логотип соцсети X. Иллюстративное фото: Unsplash
В субботу, 7 сентября, в работе соцсети X произошел масштабный сбой. Около восьми тысяч пользователей пожаловались на технические проблемы.
Об этом свидетельствуют данные мониторингового сервиса Downdetector.
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В работе соцсети X произошел масштабный сбой
Большинство пользователей сообщили, что испытывают проблемы с работой мобильного приложения.
Также наблюдаются проблемы и в работе веб-сайта.
Незначительный процент пользователей жалуется на проблемы входа в профиль пользователя.
Пик сбоя фиксировался около 17:30, впоследствии количество сообщений о проблемах с работой соцсети уменьшилось.
В компании пока не комментировали масштабный сбой, который задел пользователей по всему миру.
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