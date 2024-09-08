SpaceX запустит первые космические корабли без экипажа – когда это произойдет

Илон Моск. Фото: Fox Business

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что компания SpaceX запустит первые беспилотные корабли на Марс. Это произойдет через два года, когда откроется следующее окно перелетов между Землей и Марсом.

Об этом пишет Reuters.

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Запуск первых беспилотных кораблей

"Они будут выведены без экипажа, чтобы проверить надежность посадки невредимыми на Марс", — отметил Маск.

По его словам, в случае успешного прохождения посадок компания запустит первые полеты на Марс с экипажем через четыре года. А затем частота полетов будет расти в геометрической прогрессии, с целью постройки самодостаточного города на Марсе примерно через 20 лет.

Издание напомнило, что в июне ракета Starship вернулась на землю, совершив прорывную демонстрацию посадки в Индийском океане и завершила полную испытательную миссию вокруг земного шара с четвертой попытки.