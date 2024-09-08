SpaceX запустит первые космические корабли без экипажа – когда это произойдет

Маск заявил о запуске SpaceX первых космических кораблей без экипажа — детали
Американский миллиардер Илон Маск заявил, что компания SpaceX запустит первые беспилотные корабли на Марс. Это произойдет через два года, когда откроется следующее окно перелетов между Землей и Марсом.
Об этом пишет Reuters.
Запуск первых беспилотных кораблей
"Они будут выведены без экипажа, чтобы проверить надежность посадки невредимыми на Марс", — отметил Маск.
По его словам, в случае успешного прохождения посадок компания запустит первые полеты на Марс с экипажем через четыре года. А затем частота полетов будет расти в геометрической прогрессии, с целью постройки самодостаточного города на Марсе примерно через 20 лет.
Издание напомнило, что в июне ракета Starship вернулась на землю, совершив прорывную демонстрацию посадки в Индийском океане и завершила полную испытательную миссию вокруг земного шара с четвертой попытки.
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