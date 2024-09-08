Ілон Маск може стати першим трильйонером до 2027 року

Ілон Маск. Фото: Reuters

Американський мільярдер Ілон Маск на шляху до того, щоб стати трильйонером до 2027 року. Станом на зараз Маск вважається найбагатшою людиною світу — його статки становлять 251 млрд доларів.

Про це повідомило видання The Guardian у неділю, 8 вересня.

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Згідно зі звітом групи Informa Connect Academy, Ілон Маск може стати першим у світі трильйонером до 2027 року,

Висновок аналітиків про боса виробника електромобілів Tesla, приватної ракетної компанії SpaceX і платформи соціальних мереж X (колишній Twitter) випливає з того, що статки Маска зростали в середньому на 110% на рік.

Він також був найбагатшою людиною у світі зі статком 251 млрд доларів, згідно з індексом мільярдерів Bloomberg Billionaires Index, коли у п'ятницю почав поширюватися звіт академії "Клуб трильйонерів 2024 року".