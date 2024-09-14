Силы США и Ирака ликвидировали четырех лидеров ИГИЛ в результате рейда

Боевики ИГИЛ. Фото: Flickr

Силы Центрального командования Соединенных Штатов Америки (CENTCOM) и Силы безопасности Ирака провели рейд на западе Ирака. Военным удалось ликвидировать четырех лидеров ИГИЛ.

Об этом сообщают Силы Центрального командования США в соцсети X в субботу, 14 сентября.

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Ликвидация лидеров ИГИЛ

В США отметили, что операция состоялась еще 29 августа. Она была направлена против лидеров террористов и имела целью подорвать и ослабить способность ИГИЛ планировать, организовывать и реализовывать нападения на гражданское население Ирака, а также на граждан США, союзников и партнеров в регионе и за его пределами.

Силы Центрального командования США могут подтвердить, что были убиты четыре лидера ИГИЛ:

Ахмад Хамид Хусейн Абд-аль-Джалил аль-Итави;

Абу Хаммам;

Абу-Али ат-Туниси;

Шакир Абуд Ахмад аль-Иссави.

"CENTCOM остается преданным делу окончательной победы над ИГИЛ, которая продолжает угрожать Соединенным Штатам, нашим союзникам и партнерам, а также региональной стабильности", — заявил командующий Центрального командования Вооруженных сил США Майкл Эрик Курилла