Америка виводитиме свої війська з території Іраку — Reuters

Військові США. Фото: Reuters

США та Ірак досягли домовленості про поступове виведення сил міжнародної коаліції з Іраку. План також передбачає збереження консультативних відносин між країнами, що дозволить залишити частину американських військових після згортання основних сил.

Про це повідомило видання Reuters у п'ятницю, 6 вересня.

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Сполучені Штати та Ірак досягли угоди щодо виведення сил міжнародної коаліції, очолюваної США, з території Іраку.

"У нас є угода, тепер питання лише в тому, коли її оголосити", — сказав високопоставлений чиновник США.

Згідно із джерелами план передбачає виведення сотень військовослужбовців до вересня 2025 року, а решти — до кінця 2026-го.

"План, який був узгоджений в цілому, потребує остаточного ухвалення в обох столицях та офіційного оголошення. Він передбачає виведення сотень військовослужбовців до вересня 2025 року, а решти – до кінця 2026-го", — йдеться в повідомленні.

Домовленість потребує остаточного ухвалення обома країнами. Окрім того, США та Ірак прагнуть зберегти консультативні відносини, що дозволить залишити деякі американські війська для продовження боротьби з Ісламською державою.

Офіційне оголошення угоди очікується найближчим часом.

"Зараз ми стоїмо на порозі переходу відносин між Іраком і членами міжнародної коаліції на новий рівень, зосереджуючись на двосторонніх відносинах у військовій, безпековій, економічній і культурній сферах", — заявив радник із закордонних справ прем'єр-міністра Іраку Фархад Алаалдін.