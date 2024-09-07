У США відреагували на допомогу Росії з боку Ірану у постачанні зброї

Іранська зброя. Фото: росЗМІ

У Сполучених Штатах Америки відреагували на допомогу з боку Ірану у постачанні Росії необхідної зброї для ведення війни проти України. Йдеться про передачу сотень балістичних ракет, а також військові навчання для російських військових.

Про це повідомляє Reuters у суботу, 7 вересня.

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Реакція США на передачу Іраном Росії ракет

У США заявили, що Росія та Іран поглибили зв'язки за останні тижні через передачу зброї та надання іншої військової допомоги. Йдеться про доставку сотень ракет Fath-360 малої дальності та навчання десятків російських військовослужбовців як користуватися зброєю із супутниковим наведенням для можливого використання у війні в Україні.

"Ми попереджали про поглиблення партнерства в галузі безпеки між Росією та Іраном з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну і стурбовані цими повідомленнями. Будь-яка передача іранськими балістичними ракетами Росії означатиме драматичну ескалацію підтримки Іраном агресивної війни Росії проти України", — заявив речник Ради національної безпеки Білого дому Шон Саветт.

Також у Reuters додали, що інший неназваний американський чиновник розповів, що США пильно стежать за передачею ракет між Іраном та Росією.

Тим часом в Ірані зробили цинічну заяву, де заявили, що позиція Тегерана у питанні війни в Україні "залишається незмінною".

"Іран вважає негуманним надання військової допомоги сторонам конфлікту, що призводить до збільшення людських жертв, руйнування інфраструктури та відходу від переговорів про припинення вогню. Таким чином, Іран не тільки сам утримується від таких дій, але також закликає інші країни припинити постачання зброї сторонам, залученим у конфлікт", — повідомляли у представництві країни.