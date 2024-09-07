Що відомо про відправку Іраном балістичних ракет до Москви

Запуск балістичної ракети. Фото ілюстративне: bbc.com

Іран відправив до Москви партію балістичних ракет. Імовірно, що ця балістика малої дальності дії.

Про це в п'ятницю, 6 вересня, повідомило видання The Wall Street Journal.

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За даними видання, отримання партії балістичного озброєння стане для Москви ще одним потужним військовим інструментом для використання у війні проти України.

"Цей крок був зроблений у той час, коли Росія посилила свої ракетні атаки на українські міста та інфраструктуру, в результаті чого за останні дні загинули десятки мирних жителів", — йдеться в повідомлення.

Також у матеріалі від WTS зазначено, що США вже проінформували про цей крок із боку Ірану своїх союзників.