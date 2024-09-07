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РФ получила от Ирана баллистические ракеты малой дальности, — WSJ

7 сентября 2024 02:20
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор
Что известно об отправке Ираном баллистических ракет в Москву
Запуск баллистической ракеты. Фото иллюстративное: bbc.com
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор

Иран отправил в Москву партию баллистических ракет. Вероятно, что это баллистика малой дальности действия.

Об этом в пятницу, 6 сентября, сообщило издание The Wall Street Journal.

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По данным издания, получение партии баллистического вооружения станет для Москвы еще одним мощным военным инструментом для использования в войне против Украины.

"Этот шаг был сделан в то время, когда Россия усилила свои ракетные атаки на украинские города и инфраструктуру, в результате чего в последние дни погибли десятки мирных жителей", — говорится в сообщении.

Также в материале от WTS отмечено, что США уже проинформировали об этом шаге со стороны Ирана своих союзников.

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