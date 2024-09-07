Что известно об отправке Ираном баллистических ракет в Москву

РФ получила от Ирана баллистические ракеты малой дальности, — WSJ
Иран отправил в Москву партию баллистических ракет. Вероятно, что это баллистика малой дальности действия.
Об этом в пятницу, 6 сентября, сообщило издание The Wall Street Journal.
Что известно о передаче Ираном баллистических ракет РФ
По данным издания, получение партии баллистического вооружения станет для Москвы еще одним мощным военным инструментом для использования в войне против Украины.
"Этот шаг был сделан в то время, когда Россия усилила свои ракетные атаки на украинские города и инфраструктуру, в результате чего в последние дни погибли десятки мирных жителей", — говорится в сообщении.
Также в материале от WTS отмечено, что США уже проинформировали об этом шаге со стороны Ирана своих союзников.
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